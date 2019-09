KISELOST U ORGANIZMU JE SMRTONOSNA I UZROKUJE RAK: Evo kako da držite ALKALNU DIJETU i sprečite opaku bolest

Alkalna dijeta podrazumeva da namirnice koje u telu izazivaju kiselost povremeno zamenite alkalnim namirnicama i tako sačuvate balans pH vrednosti u organizmu i sprečite bolest, piše Lovesensa.



Određena hrana uzrokuje zakiseljavanje organizma, a toksična kiselost u telu i poremećaj normalne pH vrednosti može da uzrokuje probleme sa metabolizmom, krvotokom i izazove razne opasne poremećaje u telu, kao što je nastanak i razvoj tumora. Ako se odlučite da na određeni period uzimate samo alkalnu hranu, vaše telo će se pročistiti i biće zaštićeno.



Namirnice koje izazivaju kiselost organizma su crveno meso, riba, jaja, žitarice, alkohol i piletina. Neutralne namirnice po pH vrednost organizma su prirodne masti, prirodni šećer i skrob, a alkalne namirnice su voće, orašasti plodovi, lagumi, povrće. Od alkalnih namirnica naročito se izdvajaju heljda, blitva, kupus i kiseli kupus, grejpfrut, avokado, jabuka, celer, brokoli, laneno i maslinovo ulje i alge.



pH vrednost organizma varira od 0 do 14, što znači da zakiseljeno telo ima pH od 0,0–6,9, neutralna pH vrednost je 7,0, a alkanlna, odnosno bazična je od 7, 1 do 14.



Stručnjaci ističu da ne treba u potpunosti izbaciti iz ishrane namirnice koje zakiseljavaju organizam, ali da treba, s vremena na vreme, izdvojiti par dana i jesti samo alkalnu hranu. Na ovaj način detoksikujete telo i jačate njegov odbrambreni mehanizam. Alkalnu dijetu držite onoliko dana koliko to vašem telu prija. U početku će biti teško, ali na zdrav režim ishrane ne prelazi se preko noći i potreban vam je plan. Bar jednom mesečno odredite par dana u kojima ćete jesti samo alkalne namirnicre, ali važno je da one uvek budu deo svakodnevne ishrane, pa se potrudite da budu prisutne u svakom vašem obroku.



