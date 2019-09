OSAM RAZLOGA ZBOG KOJIH VAM JE CIKLUS IZOSTAO, A NIJE TRUDNOĆA: Jedan je posebno OPASAN, ne smete ga zanemariti!

Kada mesečni ciklus zakasni nekoliko dana ili izostane jedan mesec, prvo na šta mnoge žene pomisle je da su trudne.

Međutim, postoje i drugi mogući razlozi za to koje ne smete da ignorišete upravo zbog vašeg zdravlja. Ovo su osam razloga zbog kojih može da se desi da vam izostane ciklus.

Stres

Duži stresni period može da utiče na menstrualni ciklus i učiniti ga kraćim ili dužim pa čak da uzrokuje i izostanak menstruacije. Mnoge žene tokom stresnih razdoblja proživljavaju i daleko bolnije menstruacije nego inače. Kako vam se to ne bi dogodilo, stručnjaci savetuju da izbegavate stresne situacije, redovno vežbajte i spavajte barem šest sati dnevno. Ako ste stalno pod stresom, onda biste trebali da se posavetujete s doktorom.

Predmenopauza

Prosečna starost za ulazak u menopauzu je 52 godine, ali žene mogu da osećaju simptome i do 15 godina ranije. To stanje naziva se perimenopauza ili predmenopauza, a tokom tog perioda dolazi do smanjenja proizvodnje estrogena. Niži nivo estrogena u telu može da poremeti menstrualni ciklus pa je izostanak ili kašnjenje česta pojava kod žena u predmenopauzi. Menopauza nastupa kada ciklus izostane 12 meseci za redom.

Gubitak kilograma

Značajan gubitak kilograma i preterivanje u vežbanju takođe mogu uzrokovati izostanak ili kašnjenje ciklusa. Kod žene koje su premršave ili imaju nisku količinu telesne masti može doći do opadanja nivoa hormona u telu do nivoa kod kojih ciklus i ovulacija nisu moguće. Žene kod kojih nakon značajnog gubitka kilograma menstruacija izostane jedan ili više meseci trebale bi da se obrate lekaru koji će ih usmeriti na pravilan način ishrane kako bi njihovo telo dobilo sve potrebne vitamine, minerale i nutrijente, napominju stručnjaci.

Gojaznost

Baš kao što premala kilaža može uzrokovati kašnjenje ili izostanak ciklusa, tako na menstrualni ciklus može uticati i gojaznost. U kombinaciji s izostankom menstruacije može da signalizuje i neke ozbiljnije zdravstvene probleme poput policističnih jajnika, pa bi se žene u takvoj situaciji svakako trebale da se obrate lekaru.

Kontracepcija

Neke metode kontracepcije, pogotovo one hormonske, mogu poremetiti menstrualni ciklus. Hormonska kontracepcijska sredstva obično pružaju telu kombinaciju hormona estrogena i progesterona u periodu tokom kojeg se uzimaju, dok se tokom pauze od uzimanja javlja menstruacija. Važno je znati i da je tada moguć izostanak ciklusa, a to važi za sve oblike hormonske kontracepcije, odnosno pilule, flastere, injekcije, implantate i vaginalne prstenove. U većini slučajeva to ne mora da ukazuje na zdravstvene probleme, ali svakako je i u takvoj situaciji dobro porazgovarati s lekarom.

Poremećaj hormona

Neki hormoni, poput prolaktina ili hormona štitne žlezde, mogu uzorkovati izostanak menstruacije. Ako je disbalans hormona uzrok poremećaja menstrualnog ciklusa, to se jednostavno može saznati iz krvi. Uzrok disbalansa hormona mora da identifikuje lekar, a takvo stanje može biti nasledno, ali i da ukazuje na ozbiljne zdravstvene probleme. U većini slučajeva pomažu lekovi.

Policistični jajnici

Jedan od najrasprostranjenijih hormonskih poremećaja kod žena u plodnim godinama su policistični jajnici. Simptomi za to variraju od žene do žene, a najčešći su poremećaj menstrualnog ciklusa, akne, pojačana dlakavost i gojaznost. Žene koje sumnjaju da imaju policistične jajnike obavezno trebaju da se obrate lekaru jer nepravilno lečenje može dovesti do neplodnosti i drugih ozbiljnih zdravstvenih problema.

Trudnoća

I za kraj ono u što žene najčešće sumnjaju kada ne dođu "oni dani u mesecu" - trudnoća. Stručnjaci napominju kako je moguće ostati u drugom stanju i ako koristite kontracepciju, ali i da nijedna metoda nije 100 posto sigurna.

