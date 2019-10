LJUBAV MOG ŽIVOTA JE PREMINULA, A NJEGOVA ŽENA NIJE DALA DA BUDEM NA SAHRANI! Potresna ispovest žene koja nije mogla da se pozdravi sa osobom koja joj je NAJVIŠE ZNAČILA!

Život nam često priredi neverovatne preokrete i neprijatna događanja za koja u trenutku mislimo kako su nerešiva, pa tako i ovoj ženi, koja se suočila sa strašnom tragedijom.

"Ljubav mog života umrla je pre tri meseca i to me ubija svakoga dana. Njegova supruga zabranila mi je da dođem na sprovod i nisam se mogla oprostiti", započela je žena svoju tužnu priču terapeutkinji i ispričala je kako su bili zajedno čak 6 godina, a do raskida je došlo zbog njegovog problema s drogom.

Ona se nakon nekog vremena verila, a on je je nedugo nakon toga pronašao devojku s kojom je kasnije ušao u brak.

"Nekoliko puta smo se susreli za vreme njegovog braka i stalno je govorio kako me i dalje voli. Moja druga veza je došla kraju, a početkom ove godine on mi je rekao kako ima ozbiljnu bolest jetre i samo nekoliko meseci života", nastavila je i rekla kako je želela biti uz njega, ali ju je on odbio.

"Mislim o njemu svaki dan", dovršila je svoju priču uzrujana žena.

"Žao mi je. Razumem kako se verovatno osećate jer ste bili blokirani. Pokušajte organizovati poslednji pozdrav s njim, možda samo s nekoliko bliskih prijatelja i članova porodice koji bi bili uz Vas", savetovala je terapeutkinja koja se nada da je time barem malo utešila devojku koja žali za svojom ljubavlju.

