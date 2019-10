REKLA SAM JOJ DA NE RADI TO, A ONA MI JE IPAK OŠIŠALA SINA: Majka dečaka besna na SVEKRVU, ovo ne može da joj oprosti! Evo kako se OSVETILA!

Jedna žena napisala je u iskrenoj ispovesti problem koji ima sa svekrvom, zbog njene, kako kaže "pakosti": Naime, iako joj je nekoliko puta rekla da ne želi da menja sinovljevu frizuru, majka njenog muža je nije poslušala.

Ona sad ne može ni da pogleda svog sina jer mu je svekrva odsekla kosu, iako joj je rečeno da to ne radi.

Svekrva je vlasnica frizerskog salona i već je jednom pitala da podšiša petogodišnjeg unuka. Snaja je izričito rekla da to ne uradi, jer joj se mnogo sviđala kosa svog sina koja je bila dugačka do ramena.

Ilustracija foto: Profimedia

Snaja je poslala sinove da prenoće kod bake prvi put za dve godine, i umalo nije doživela nervni slom kad je otišla da uzme decu i videla da je kosa njenog sina potpuno ošišana. Svoje zaprepašćenje je podelila na internetu.

- Moj sin je imao prelepe lokne do ramena. Svekrva je mog supruga i mene pitala da ga podšiša, ali smo rekli da to ne radi. Odvela ga je u svoj salon i ipak je to učinila. Podšišala ga je na dvojku! Povređena sam i besna. Znala je da volim njegovu kosu i namerno je to učinila - napisala je majka na društvenim mrežama.

Posle ovoga je prekinula svaki kontakt sa svekrvom, napomenuvši da ovo nije prvi put da je svekrva prešla granicu.

- Šokirana sam da je tako pakosna. Svaki put kad pogledam sina, bes mi se vrati. Sad je zbunjen što ne mogu ni da ga pogledam - izjada se majka.

Komentatori na društvenim mrežama saosećaju sa njom:

- Pokazala je potpuno nepoštovanje prema tvom stavu i osećanjima i izgleda da je pomalo narcisoidna - napisao je jedan.

- Tvoj bes je u potpunosti opravdan i ja bih se isto osećala. Bilo da ti je svekrva, baka, šta god, prekoračila je crtu - komentar je druge komentatorke.

- Nikad je više ne bih ostavio sa njom bez treće osobe koja bi nadgledala šta radi - smatra treći.

Ilustracija foto: Profimedia

Kurir.rs/Telegraf/Foto: Profimedia

