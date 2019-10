ČUKLJEVI NISU BAUK: Longeta je jednostavan proizvod koji zaista rešava ovaj problem!

Nisam mogla da se načudim kada su mi rekli da je longeta jedan od naših najprodavanijih proizvoda. U našoj internet prodavnici zaista ima za svakog po nešto, ali longeta je nešto za šta bih pomislila da je čista glupost.

O, kako sam se samo prevarila!

Ne samo da je ljudi naručuju svakog dana, već i zovu i zahvaljuju nam se što su rešili problem bolnih čukljeva i ružnih stopala, a nisu morali na operaciju.

Zato smo rešili da i vama otkrijemo longetu.

Ne morate na operaciju, nosite longetu!

Manje boli, manje košta a i procedura je mnogo jednostavnija.

Nosite je dok spavate ili odmarate. Niko ne mora da zna da imate čukljeve.

Ne samo da ćete se rešiti čukljeva, već ćete prestati da uništavate obuću i to onu omiljenu, koja košta i to mnogo. Ispravite čukljeve na vreme i ne dozvolite da dođe do pravog deformiteta.

Longeta nije šarena laža, ona je ortopedsko pomagalo, izrađena je od najkvalitetnije plastike, umetak je izrađen od pene kako bi vam nošenje longete bilo što ugodnije.

U pakovanju dobijate 2 longete za levu i za desnu nogu, tako da možete nositi na obe noge istovremeno i sprečiti problem!

Poručite već danas OVDE po ceni od samo 690 rsd ili nas pozovite na broj 011/6 888 999, mi smo tu za vas!

Način upotrebe: Otpustiti kaiš, navući longetu preko palca tako da se prednji deo nalazi unutar palca dok mekim materijalom postavljeni deo pokriva čukalj. Zategnuti kaiš od spoljašnje strane stopala preko donjeg dela stopala i zakačiti za kuku. Podesiti kaiš tako da vrši blagi pritisak na palac.

