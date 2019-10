DOKTOR MOZLI SMISLIO DIJETU KOJOM SE GUBI 10 KILA ZA SAMO 3 NEDELJE! Evo šta treba da jedete da biste BRZO smršali, a ova stvar je POSEBNO VAŽNA!

Čuveni britanski doktor Majkl Mozli, inače autor brjnih knjiga o ishrani, osmislio je posebnu dijetu koja daje vrlo efikasne rezultate i to za već tri nedelje. On tvrdi da vas neće pratiti glad, a da ćete smršati od pet do 10 kilograma.

Ovaj režim nazvao je Brzo-800, a postao je planetarni hit, pre svega zahvaljujući delotvornosti, ali i činjenici da se lako sprovodi, te da je vrlo povoljna.

Kao što i samo ime kaže - ova dijeta bazira se na unosu 800 kalorija na dan, ali je veoma važno kakve ćete namirnice unositi u svoj organizam.

"Pridržavajte se plana i za tri nedelje ćete primetiti drastičnu razliku. Osim kalorijskig ograničenje potrebno je da se pridržavate još nekoliko pravila. Vrsta namirnica koje birate je izuzetno važna", objasnio je Mozli.

Prva stvar na koju treba da obratite pažnju jeste unos tečnosti - potrebno je da ga povećate, pre svega jer dovoljan unos pomaže da se osećaj sitosti duže zadrži.

U okviru ove dijete preporučuju se obroci sa niskim sadržajem ugljenih hidrata, a više masnoće i proteina, te vlakana.

Dobre masti su zapravo prijatelj dijete, a birajte maslinovo ulje, orašaste plodove, masnu ribu i u umerenim količinama mlečne proizvode.

Za dobar rad creva potrudite se da ne zaobilazite vlakna - sveže povrće, mahunarke, žitarice od celog zrna.

Doktor Mozli takođe preporučuje da svojih 800 kalorija unesete u osam sati tokom dana, tačnije da praktikujete metodu povremenog posta.

Primer jelovnika

Doručak: Dva poširana jaja sa grilovanim pečurkama i salatom od bebi spanaća

Ručak: Začinjeni pasulj sa tostom od integralnog brašna

Večera: Grilovana piletina

