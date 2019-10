AKO SE MAČKA OVAKO PONAŠA, U KUĆI JE PRISUTNA MRAČNA ENERGIJA: Ova životinja može da spreči nesreću i bolest

Osim što su umiljate, graciozne i zanimljive, mačke su zaista neverovatna stvorenja kada je u pitanju razmena i čišćenje energije, piše Lovesensa.



Veruje se da mačkine energetske vibracije sprečavaju i transformišu mračne sile i negativu energiju u pozitivnu. Zato se mnogi ljudi osećaju mirno i spokojno u blizini mačke. Mačke imaju tu sposobnost da vide našu auru i primećuju najmanje promene na njoj. One mogu da isceljuju auru, a veruje se da ovi kućni ljubimci mogu da spreče razne bolesti koje nastaju kao posledica toksične energije. Mačka pomaže da se razvijate na polju duhovnosti. U budističkim učenjima mačka je prikazana kao utočište za dušu osobe koja je bila duhovno razvijena.



Takođe, mačke mogu upozporiti osobu da je u kući prisutna negativna energija. Na primer, ako primetite da vaša mačka "šišti" dok gleda u prazninu, onda je u domu prisutna loša energija. Pokazujući svoju naklonost, ove životinje su u stanju da podele svoje vibracije sa ljudima. Da li ste ikada mazili mačku dok vam leži na grudima i osetili naglo olakšanje? U takvim trenucima dolazi do razmene vibracija. Iako neki smatraju da su mačke lenja stvorenja, za ovu lenjost postoji objašnjenje. Tokom sna mačka se oslobađa negativne energije koju je preuzela od vas. Ako mačka spava većinu vremena, to je zato što donosi mnogo više koristi nego što mislite.



PROČITAJTE JOŠ:



VELIKI MESEČNI HOROSKOP ZA NOVEMBAR 2019. GODINE



DA LI U KUĆI IMATE TURSKO OKO - EVO ŠTA ZAPRAVO OVA AMAJLIJA DONOSI U NAŠ DOM



STARI KINESKI KALENDAR PROIRIČE SUDBINU PO DATUMU ROĐENJA

Kurir