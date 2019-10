SNAJKA JE NALAZILA ČUDNE ZAMOTULJKE SVUD PO STANU Kada joj je suprug otišao u inostranstvo da radi, OTKRILA SE JEZIVA ISTINA, a od svekrve je dobila ZASTRAŠUJUĆU PORUKU!

Jelena iz Beograda je, sa suprugom Milanom, bila u braku tri godine. Živeli su sa njegovim roditeljima koji su od početka bili korektni prema njoj. Međutim, ne zadugo. Ovo je njena priča.

- Sve se promenilo kada je Milan otišao u inostranstvo da radi. Ostala sam sama u kući sa njegovim roditeljima, koji su odjednom promenili ponašanje.

Svekar je postao nezainteresovan za razgovor, a svekrva nervozna, svadljiva. Čak su i komšinice postale drugačije: primetila sam da prekidaju priču kada prolazim ulicom. Danima sam se pitala šta se dešava. A onda me je suprug nazvao telefonom.

- Jelena, o čemu se radi? Majka mi priča kako joj radiš o glavi: baješ joj u hranu i ostavljaš vrećice po kući - urlao je u slušalicu.

foto: EPA / London Metropolitan Police

Vrećice sa vradžbinama? Da, pravila sam vrećice sa lavandom i mentom, za ormare. A volela sam da palim mirišljave sveće... Ali ne zbog sujeverja, kao što je moja svekrva mislila.

To sam rekla i svom suprugu, koji se slatko nasmejao i zamolio da objasnim njegovoj majci, pre nego što napravi haos u kući. Pokušala sam da objasnim svojoj svekrvi, ali sam bila zatečena njenom reakcijom.

- Ti si lagala! Lagala si za sve! - počela je da viče. - Sve sam saznala od vračare. Razvešću te od mog sina do kraja godine - zapretila mi je.

Vremenom sam primetila da mi stvari nestaju. Prvo četka za kosu, pa garderoba i na kraju fotografije sa venčanja. Raspitala sam se kod mlađih komšinica i saznala da je u kući bila vračara koja je gatala protiv mene.

Nalazila sam neobične zamotuljke svuda: u garderobi, fiokama, ispod jastuka, a unutra su bili pramenovi moje kose, posečeni nokti i beli prah neobičnog mirisa.

foto: Jutjub

Kada neko želi da vam naudi i nanese zlo on se služi raznim bajalicama i vradžbinama i preko njih vam život pretvara u pakao. Vradžbine sa kosom i pravljenje vradžbina su najviše rasprostranjeni u Srbiji. Vradžbine sa kosom se uglavnom koriste da bi se preko njih nekoj osobi napravila magija i nanelo zlo.

Kada neko hoće da vam napravi zlo i uništi vas, on mora da poseduje nešto vaše ili garderobu ili nešto što ste vi pili, jeli, koristili. Ali najjače vradžbine mogu se napraviti od nečeg sto pripada direktno vama, npr. nokti, kosa, koža, krv...

- Imala sam vrtoglavice i bol u glavi iz čista mira, kada sam shvatila da su se stvari otele kontroli i polako je počela da me hvata panika - priča ova žena. - Šta ako me svekrva stvarno odvoji od čoveka kog volim? Ili me urekne da ne mogu da imam decu?

- Odlučila sam da posetim ženu u susednom selu, za koju su mi rekli da "skida" crnu magiju. Bajala mi je celu noć, i na kraju uspela da me spasi - navodi ona.

- Danas Milan i ja imamo dvoje dece, dečaka i devojčicu. Svekrva se vremenom urazumila, ali Milan nije mogao da joj oprosti što je pokušala da mi nanese zlo - zaključuje žena.

Kurir.rs/Telegraf/D.S.

Foto Profimedia

Kurir