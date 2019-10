PRIČA IZ PSIHIJATRIJSKE BOLNICE U HRVATSKOJ ĆE VAM NATERATI SUZE NA OČI: Oni su dokaz da prava LJUBAV još uvek postoji! (FOTO)

Ljubav ne bira, ni vreme, ni mesto, ni godine. Prave ljubavi traju čitav život, a takva je i priča jednog para iz Hrvatske.

Naime, na Fejsbuku se pojavila objava jedne medicinske sestre koja radi u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan, na odeljenju za demeciju. Ona je ispričala priču o Jožici i Šimu, koji su se voleli sve dok ona nije preminula od Alchajmerove bolesti.

Ovo je njihova ljubavna priča:

"Ovo je barba Šime. On ima 86 godina i njegova supruga Jožica je bila naša pacijentikinja (PBU, Odeljenje za demenciju) do pre mesec dana kad je nažalost preminula. Jožica je bolovala od Alchajmerove bolesti i često nije prepoznavala svog Šimu, iako ga je često spominjala. To barba Šimu nije sprečavalo da svaki dan dođe kod nje u posetu, da je poljubi po dolasku i odlasku, tepa joj, prošeta je, nahrani i provede vreme s njom. Sećam se jednom kad je došao, a Jožici pozlilo, vitalni znakovi nemerljivi, a on plače ispred vrata kao malo dete i čeka da mu kažemo hoće li ona biti dobro. Tada smo skoro svi plakali s njim od sreće jer se Jožica izvukla, a njene prve reči kada je došla sebi su bile: gde je Šime?



Kad gledate dvoje ljudi od 80 godina kako se vole i kako joj govori “dobro jutro ljubavi” svaki put kad dođe, spoznate što je to prava ljubav.



Nažalost, Jožica je umrla prošlog meseca, a Šimu je to svakako pogodilo.

Svima nam je bilo tesko, najviše zbog njega i toga kkao će on to podneti.

Pre neki dan neko zvoni na odeljenju, kad ono barba Šime! Došao da se prijavi za volontiranje kod nas na oddeljenju! Kaže da želi da nam pomogne, dosadno mu je kući samom, a nama će dobro doći da prošeta još neku pacijentkinju kao što je šetao svoju Jožicu.

Ljudi moji meni je ovo popravilo dan, ma šta dan, život!! Čoveka s ovoliko dobrote u sebi još nisam upoznala! Svaka mu čast i kapa do poda našem “volonteru”!! Ugledajmo se na barba Šimu!!

P.S. Slike su nastale danas, kad je barba Šime došao da prošeta jednu od pacijentkinja (svoju poznanicu)!"

