VESNA JE SREDILA 300 BEOGRADSKIH STANOVA! Sve žene treba da znaju njene CAKE: Uspe da OČISTI kuću od poda do plafona za 5 SATI, a evo i kako! Njeni saveti su DRAGOCENI

Krenete da raspremate kuću, a posle par sati ona je u još većem haosu. Ne znate da li ćete pre da presložite sezonsku odeću ili oribate podove. Dok se premišljate i tumarate, krš se eksponencijalno širi po celoj kući.

Zvuči poznato? Ovo se dešava mnogima koji odluče da urade "generalku" bez prethodnog plana i bez ikakve postupnosti u radu. Da bi se izbegle ovakve situacije, najpametnije je ne ostavljati sve za jedan dan, jer je fizički to nemoguće, piše portal Moodiranje.

foto: Profimedia

Napravite neki razuman raspored koliko često se menja posteljina, čisti frižider, peru prozori i podovi, luftiraju ormari. Idealno je da gotovo svakodnevno, ili koliko ste u prilici, vodite računa o svom domu. A kako da se maksimalno uštedi vreme i kako da rad bude potpuno efikasan, dosetili su se, te razgovarali s nekim ko o ovome apsolutno sve zna.

Vesna pruža usluge čišćenja domova, a kroz njene ruke je prošlo preko 300 kuća i stanova. Ona dobro zna kako bi trebalo srediti kuću od poda do plafona i ovo su njena pravila.

Čistite od GORE na DOLE, i sa LEVA na DESNO!



Ovo je prva i osnovna stvar, koji mnogi smetnu s uma. Ovaj trik prosto štedi vreme, smanjuje nepotrebno kretanje, i što je najvažnije – ništa nećemo preskočiti.

Prašina pada sa vrha na dole, i ako ne krenete sa najviših tački, neke stvari ćete sigurno morati da čistite više od jednom. Da li ćete krenuti sa leve ili sa desne strane nije toliko bitno i zavisi samo od vas, ali preporuka je da odlučite i da se držite tog pravila.

Podove, naravno, čistite na samom kraju, kad je sve drugo cakum pakum.

Alu folija u dasci za peglanje



"Obložite vašu dasku za peglanje jednim slojem aluminijumske folije, i tek onda stavite prekrivač – podlogu za peglanje. Aluminijum reflektuje toplotu, i ako lepo izravnate odeću na dasci, ispeglaće se brže i lakše odeća, sa obe strane, u isto vreme", kaže nam Vesna.

Uvek sve nositi sa sobom

Razmislite koliko puta vam se desilo da trčite u kupatilo po neku krpu ili sunđer. Savet je da imate korpu u kojoj ćete sve držati i da nju premeštati iz jedne u drugu prostoriju i da je držite na sredini prostorije. U toj kutiji bi trebalo da budu sva sredstva za čišćenje, kao i sve krpe i sunđeri koji bi mogli zatrebati.

foto: Profimedia

Pustite hemiju da odradi svoje



Znate one reklame za čišćenje gde lepa devojka jednom prsne sredstvo za čišćenje, pređe jedan put krpom preko toga, i to je savršeno očišćeno? To prosto nije tako u pravom životu, niti je ispravan način čišćenja. Ako nekada zaista pročitate uputstvo za upotrebu nekog sredstva za čišćenje, videćete da je nakon nanošenja potrebno uglavnom barem 5 minuta da odstoji. Dok čekate da sredstvo počne da radi, i dok zaista ubije sve bakterije, možete da očistite nešto drugo. Ključ uspeha je u dobrom planiranju, i tom kratkom čekanju.

Početi nežno



Ukoliko nema potrebe za korišćenjem jakih hemijskih sredstvava, prosto nemojte. Počnite sa onim laganijim, i koristite jača sredstva samo ako morate.

Ovo je posebno važno za ljude koji imaju decu, kućne ljubimce, astmu, ili neku vrstu alergije. Upravo zbog toga, preporučujemo samostalno pravljenje jednostavnih sredstva za čišćenje, koja nikome neće škoditi.

Čistiti u cik-cak ritmu



Mnogo ljudi greši tako što čisti kružnim pokretima. Razmislite o tome – kada krpom napravite pun krug, i nastavite dalje, samo ćete svu prljavštinu preneti na ono što je tek očišćeno. Pored toga, sa takvim kružnim čišćenjem nikada nećete precizno znati dokle se stiglo, i rezultat će biti zamuljane površine, previše potrošenog vremena i sredstava za čišćenje, i ono što je najgore, nedovoljno čiste površine.

Rešenje je da kada naprskate sredstvo za čišćenje, krenite sa vrha na dole, kao u savetu broj 1, i istovremeno, sa leva na desno – na jednu, pa na drugu stranu. Bićete iznenađeni koliko će vam manje vremena trebati da sve očistite.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Moodiranje.rs/Foto: Profimedia

Kurir