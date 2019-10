IDENTIČNE BLIZNAKINJE DONELE NA SVET NOVE BLIZNAKINJE! Pre 26 godina su i same rođene u ISTOJ BOLNICI, a sudbina je namestila da se OVO DESI (FOTO)

Tara Drinkard i Tori Hauard, identične bliznakinje i medicinske sestre od 26 godina, pomogle su pri rođenju beba Eme i Adison Vilijams.

Dvadeset i petog septembra ove godine, medicinskim sestrama je dodeljeno da pomognu pri carskom rezu, a novi roditelji, koji su znali da će dobiti bliznakinje, bili su u čudu ugledavši kako su im na usluzi identične Tara i Tori.

"Bilo je veoma lepo i zgodno, jer je Tara brinula o mojoj supruzi Beki u toku porođaja, a Tori je nadgledala malu Emu u inkubatoru", rekao je otac Branan Vilijams.

Tara i Tori, koje su zajedno provele ceo život i mnoge smene u bolnici, bile su toliki profesionalci da nisu ni primetile koliko im je taj radni dan, zapravo, čudan.

"Bila sam uzbuđena da pomognem pri porođaju sa svojom sestrom, ali mi nije palo na pamet da dve bliznakinje gledaju rođenje dve bliznakinje", izjavila je Tori, koja radi u neonatalnoj intenzivnoj nezi, pa je sa kolegama uvek spremna kad se porođaj zakomplikuje.

"Uvek imamo sestru spremnu za carski rez, koji nosi veći rizik", kaže Tori.

Ako su ona i Tara u istoj smeni određenog dana, vrlo je verovatno da će zajedno pomoći pri porođaju. To se nije desilo sve do 25. septembra. A šanse da na svet donesu identične bliznakinje kao što su one, bile su veoma male.

Kao što je čest slučaj u trudnoći sa blizakinjama, Rebeki - Beki je porođaj počeo sa 32 sedmice i 6 dana.

Dvadeset i šest godina ranije, Tori je došla na svet jedan minut pre Tare, u istoj ovoj bolnici.

Kad su imali prvu priliku, novi roditelji su pitali medicinske sestre kako je odrastati kao blizanac.

"Bilo je veoma kul iskustvo imati ih u sobi, pa smo mogli da im postavljamo razna pitanja", rekao je Branan.

Kurir.rs/Telegraf/Foto: Printscreen, Facebook

Kurir