OČEKUJE NAS ČAROBNA KIŠA ZVEZDA PADALICA: Evo kada treba da pogledate u nebo i zamislite želju

Zvezda padalica je simbol za magiju i ostvarenje želja, a sada ćemo ovu čaroliju moći i uživo da vidimo, piše Lovesensa.



Meteorska kiša ili kiša zvezda padalica počinje 21. oktobra i trajaće sve do 7. novembra 2019. godine. Kiša meteora Orinoida biće najlepša u noći između 21. i 22. oktobra. Tada će zvezde padalice biti najbliže zemlji i možemo ih videti u najvećem broju. Ovi meteori dobili su naziv po sazvežđu Orion iz čijeg pravca dolaze. Meteori nastaju od kometa, a meteori Orinoidi nastaju od ostataka koji padaju sa matična komete, odnosno Halejeve komete. Jedino što nas ove godine može ometati da u pravom svetlu vidimo meteorsku kišu jeste Mesec koji je trenutno u poslednjoj četvrti. Ali, ako se zagledate malo duže u nebo, sigurni smo da ćete "uhvatiti" barem jednu zvezdu padalicu.



Najbolje je da posmatrate kišu zvezda padalica tamo gde je vedro nebo. Stručnjaci ističu da se zvezde padalice češće viđaju na selima i planinama, a da ih je teško videti u gradovima. Zagledajte se u vedro nebo i ponavljajte u sebi najuveću, iskrenu želju. Kada ugledate zvezdui padalicu, znajte da je to dobar znak koji šalje kosmos. Želimo vam puno zvezda padalica i bezbroj ostvarenih želja!



