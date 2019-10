HRVATSKA VODITELJKA U TOPLESU PRED KAMERAMA OPOMENULA ŽENE! Svaka bi trebalo da uradi BAŠ OVO i to svakog meseca! Evo i kako (VIDEO)

Pregled dojki morate obavljati i same ako ste starije od 20 godina, a trebalo bi to da uradite svakog meseca, čega je svesna i hrvatska voditeljka i pevačica Ida Prester, pa je u videu ispod pokazala kako bi pregled trebalo da izgleda. Pregledajte se 5 do 7 dana nakon svake menstruacije.

Skinite se do pasa, podignite ruke visoko iznad glave, stavite ih na bokove, okrenite se na jednu, pa na drugu stranu i dobro se pogledajte u ogledalo. Obratite pažnju na bilo kakvu promenu, izgled kože i bradavica.

Nagnite se prema napred i pogledajte oblik dojki, stavite ruke iznad glave, a vrhovima prstiju lagano pomičite dojku u svim smerovima. Svaki deo dojke treba pažljivo i temeljno opipati.

Jedan smer nikako nije dovoljan.Laganim pritiskom bradavica proverite eventualni iscedak iz dojke. Zadnji deo pregleda je palpacija limfnih čvorova pod pazuhom.

Ako primetite neku kvržicu, to nije razlog za paniku. 80 posto kvržica su benigne. Ali ipak svaku promenu treba da prijavite svom lekaru jer je rak dojke izlečiv u 90 posto slučajeva ako se otkrije na vreme, zato morate biti odgovorne.

