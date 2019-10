BIĆE PAMETNIJE 2. PUT! Razvedeni muškarac PRIZNAO gde je pogrešio i rešio da nauči MUŠKARCE lekciju! Evo kako biti dobar muž! Ovi saveti su ZLATA VREDNI

Muškarac koji se razveo je dao četiri ključna saveta kako biti dobar muž, poučen svojim iskustvom i prošlošću koja ga je naučila boljem i radi koje je sada pametniji. Njegov je cilj da svi muškarci postanu bolji muževi jer jedino istinska zajednica - porodica ima najveću vrednost u životu.

Dobar muž sluša

Kada nešto postane aktualna briga vaše partnerke, odnosno žene vreme je da sve gluposti poput igrica, fudbala i piva smaknete s uma i u potpunosti se posvetite svojoj voljenoj. To se može dogoditi na putu do prodavnice, uveče u krevetu, bilo kada. Slušanje nije nešto na šta biste se trebali pripremiti, jedino što treba je istrenirati svoj mozak da kada vreme i situacija zahtevaju vašu pažnju to i dobiju, odnosno da budete tu za svoju bolju polovinu.

Dobar muž pomaže oko kuće

Nemojte dalje podržavati mit da je nešto isključivo ženski posao. Kuvanje, pranje rublja, obavljanje kupovine, plaćanje računa - sve su to poslovi koji su primereni za oba pola i vreme je da muškarci to shvate i prihvate. Radi se o borbi za ravnopravnosti polova i o tome da smo u 21. veku. Nemojte se naći u situaciji da čekate da vam žena opere najdražu majicu, nađite se u situaciji da ćete staviti veš na pranje umesto vaše žene.

Dobar muž je najbolji tata svojoj deci

Muškarac koji je dao ove savete kaže da je posramljen što ovo uopšte treba napomenuti. Kaže da je biti otac jedna stvar, dok je biti najbolji tata nešto različito i nije vezano samo za činjenicu da je dete plod vaše ljubavi.

Ne želite da vas dete pamti kao oca koji je samo radio, a kad bi došao s posla ležao bi na kauču, čekao da mu žena spremi večeru i gleda fudbal. Dajte deci svoje srce i vratiće vam se.

Dobar muž ne taji svoje brige

Svi mi imamo svoje brige i nesigurnosti vezane uz finansije, strahove, želje i seks, a u braku je vrlo bitno iskomunicirati sve i zajedno doći do rešenja.

Verujte da su problemi manji u dvoje

Ako ne iskomunicirate svoje probleme mogli bi se nakupiti i vi biste mogli postati frustrirani, a u jednom trenutku biste se mogli "raspasti" i uništiti tako svoj brak. Komunicirajte.

