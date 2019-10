SPRETAN I OKRETAN: Zašto ga žene (a i muškarci) obožavaju – evo kako ih čini srećnim!

Žene i muškarci se kunu u njega i pričaju o njemu svojim prijateljima koji dele iste muke. On je spretan, precizan i stabilan. Sa njim sve ide duplo brže i lakše. Pored njega čovek stigne i da se odmori. Svaki dan je na raspolaganju. Zna da vam je svaki trenutak bitan i da su vam čista kuća i podovi na listi važnih prioriteta.

On je velika pomoć u kući. Osim što savršeno čisti podove on se potrudio da sve bude na dohvat ruke – on je Healthy Spray Mop revolucionarni čistač podova u koga su žene toliko zaljubljene!

On ima sve kvalitete pravog čistača podova:

Ugrađen rezervoar u koji sipate vodu ili tečnost za ribanje podova.

Kvalitetnu mikrofiber krpu koja se zalepi čičak trakom i nakon korišćenja samo ubaci u mašinu.

Raspršivač za ravnomerno raspršivanje koji sprečava prekomerno „natapanje“ poda vodom i sredstvima za čišćenje.

Mogućnost rotiranja papučice za 360 stepeni u svim pravcima.

Lagan je za nošenje i koriščenje.

Da li može da se kupi kod nas? Da, može, i to vrlo povoljno – za samo 1.690 din online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.

Toliko je lagan i praktičan da ćete čišćenje podova sa njim završavati za duplo kraće vreme nego do sada kada ste vukli kofe pune vode, bar 3 krpe i nekoliko sredstava za čišćenje. Zahvaljujući njemu čak više ne morate kvasiti ruke tokom čišćenja!

Zato odmah naručite svog pomoćnika jednim klikom OVDE ili na broj telefona 011/6 888 999. Dugoročna pomoć u kući ne mora biti skupa – za samo 1.690 dinara dugoročno rešite problem prljavih podova!

