NANESITE GA NA VRAT, ALI NIKAD IZA UŠIJU! Evo kako da stvarno izaberete PRAVI parfem!

Kad dođete u parfimeriju, odmah s vrata ste preplavljeni mirisima i često ne znate koji da odaberete.



Mnogim ženama se dešava da kupe parfem zato što im na nekome divno miriše, a kad ga same nekoliko puta „prošetaju“ ceo dan, shvate da zbog neke mirisne note u njemu ipak ne mogu da ga podnesu i pitaju se zašto su odabrale baš tu bočicu i dale za nju toliko novca.



Izbor parfema svojevrsna je lutrija jer se sklonost nekom mirisu menja u zavisnosti od raspoloženja, okoline, godišnjeg doba i mirisa tela osobe koja ga nosi... Ipak, relativno lako možete otkriti šta vam zapravo odgovara.

Čuvajte se brze i nepromišljene kupovine



Ne dajte parfemu da vas osvoji na prvu loptu. Nakon testera obavezno isprobajte parfem i na koži, pustite da odstoji najmanje jedan sat kako bi se otkrile sve njegove finese. Naime, parfem se sastoji od gornjih, srednjih i baznih mirisnih nota. Gornje (početne) note su one koje vas odmah „navuku“ jer prve zamirišu. Srednje note su „jači igrači“ jer čine „srce“ parfema, a već naziv baznih nota govori da su one svojevrstan temelj mirisa.

Treba im dati vremena da sve dođu do izražaja i osetiti kako mirišu zajedno.



Nanošenje



Najbolje je naneti parfem na najtoplije delove tela - takozvane pulsirajuće tačke: zglobove, vrat, područje oko ključne kosti, unutrašnje delove (pregibe) lakta i kolena. Tako će se miris postupno otpuštati i duže trajati. Nanošenje parfema iza ušiju se ne preporučuje se jer su tamo žlezde koje mu mogu promeniti miris.

Ne isprobavajte mnogo mirisa uzastopno



Na papirnim ili keramičkim testerima (bloterima) ne isprobavajte više od tri parfema zaredom kako biste mogli da ih razlikujete. Odabrani miris isprobajte na dlanu ili unutrašnjem delu lakta.



Ne žurite



Proverite kako parfem miriše nakon jednog minuta, pet minuta, 30 minuta, jednog sata... Ako vam se i dalje sviđa, to je dobar znak! Poznavaoci parfema kažu da je miris, pored toga što se nama dopada, namenjen i bliskim osobama koje ga osete kad nam se približe.

foto: Shutterstock

Kurir.rs/Foto: Shutterstock

Kurir