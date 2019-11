ZBOG TOKSIČNOG OKRUŽENJA MOŽETE DA SE RAZBOLITE! Evo šta se dešava u telu kad mrzite svoj POSAO!

Jedna stvar je imati poneki stresan dan na poslu, to je sasvim normalno, a sasvim drugo odlaziti na svoje radno mesto svaki dan s grčem u želucu.



Hronični stres na poslu direktno je povezan s lošijim fizičkim i psihičkim zdravljem zaposlenih i, u poslednje vreme, sve češćim odlaskom na bolovanje.



U životu, pa i na poslu važno je osluškivati svoje telo jer nas ono uvek upozorava da nešto nije u redu i pre nego što toga postanete i svesni. Zato obratite pažnju na ove znake koji vas upozoravaju da posao na neki način polako uništava vaše psihičko i fizičko zdravlje.

Ne možete da spavate



Prva stvar koja se javlja kod hroničnog stresa na poslu jeste nesanica. Ljudi koji imaju ovaj problem kažu da zbog brojnih misli koje im se vrte glavi (vezane za posao, preopterećenost istim ili problem sa kolegom) ne mogu da zaspe ili se bude noću i razmišljaju o obavezama koje imaju. Nekoliko neprospavanih noći nisu veliki problem, ali ako se ovo često ponavlja, to može biti znak da je stres na poslu postao toksičan.

Stalno ste umorni



To je vrsta umora koja ne nestaje ni nakon popodnevnog ili vikend spavanja. Zaposleni na hronično stresnim radnim mestima osećaju konstantan umor, koji nikako ne prolazi. To je još jedan od fizičkih simptoma toksičnog okruženja - čovek se oseća kao da posao isisava svaki atom snage iz njega.



Često ste bolesni



Ako ste stalno prehlađeni, razmislite dobro o tome kako se osećate vezano za posao. Istraživanja su dokazala su hronični stres može da oslabi imuni sistem čineći ga manje otpornim na bolesti.



Mentalno zdravlje je sve lošije



Povećan nivo stresa može pogoršati postojeće probleme s mentalnim zdravljem. Ako osećate da vam je šef uvek za vratom, vaše mentalno zdravlje će platiti cenu za to.



Loše postupanje nadređenih prema zaposlenima može uzrokovati stres koji čoveka nadvlada. Posebno toksičan stres je nepravda. Jer kada prema meni postupate nepravedno, napadate zapravo moje dostojanstvo, u prevodu, ne zaslužujem da pošteno postupate prema meni i da budem tretiran kao drugi.



Izgubili ste interes za seks



Kada posao nosite kući i nikako ne možete da ga se otarasite, vaši odnosi će patiti. Ako žene moraju da žongliraju s profesionalnim stresom i privatnim obavezama, to lako može da umanji želju za seksom. Kod muškaraca hronični stres zna da rezultira manjom proizvodnjom testosterona, a to vodi do slabijeg libida.



Imate česte glavobolje



Mišići su vam zbog stresa napeti kako biste zaštitili telo od povreda, tako to mozak percipira, pa mišićima šalje takve signale. Kada zaposleni radno mesto doživljava nalik neprijatnoj ratnoj zoni, njegovi mišići su stisnuti. Hronična napetost u vratu, ramenima i glavi zna da bude povezana s migrenama i tenzijskim glavoboljama. Stres stvara fiziološke simptome, a to se manifestuje kao bol.

Imate problema s varenjem



Probava, zatvor ili nadimanje takođe mogu biti povezani sa stresom, jer on utiče na to kako creva vare hranu i na raznolikost bakterija u crevima, a utiču i na raspoloženje.



Naime, u našim crevima se proizvodi oko 95 odsto serotonina i 50 odsto dopamina koji se nalaze u telu, hormona koji su zaslužni za osećaj sreće i zadovoljstva. Kada se nivo dobrih bakterija u crevima smanji, smanjuje se i nivo tih hormona, a to utiče na raspoloženje, jer je na sluznici u crevima smešteno čak 100 miliona nerava koje stručnjaci nazivaju „drugim mozgom“. Zbog toga se, kada ste uznemireni, mogu pojaviti bolovi u stomaku.



Apetit vam se promenio



Apetit je usko povezan s mozgom. Pod akutnim stresom on šalje signale telu kao da se nalazi u opasnosti i spremno je za beg tako što oslobađa adrenalin. U isto vreme potiskuje probavu dajući prioritet spasavanju od neposredne opasnosti. Međutim, pod dugoročnim stresom nadbubrežna žlezda stvara i oslobađa kortizol (hormon stresa), koji može da poveća osećaj gladi. Ljudi koji su hronično nezadovoljni poslom lako posežu za hranom kao nekom vrstom utehe, posebno za slatkišima, jer stvaraju prijatan osećaj u telu.

Kako da pomognete sebi?

Odmorite se Vašem telu treba odmor od višenedeljne odbrane od nerazumnih zahteva i loših odnosa sa šefom. Kada svom nervnom sistemu ne pružimo priliku da se opusti i restartuje, pravimo dugoročnu štetu. Družite se kvalitetno van posla, vežbajte, čitajte, radite stvari koje volite, jer sve to pomaže u smanjivanju i uklanjanju simptoma stresa.

Promenite način razmišljanja Nije moguće tako lako promeniti posao, pa ponekad neke situacije ne možemo da kontrolišemo, ali možemo se usredsrediti na to da malo promenimo način razmišljanja. Na primer, ne treba se zamarati beskorisnim pričama o tome šta kolege misle o nama ili o nekim drugim tračevima, ili poslovima koji vas se ne tiču, to su stvari koje, uz malo veštine, i te kako možete kontrolisati.

Dajte otkaz Najvažnije je otkriti ključ problema, a ne baviti se simptomima. Dugi radni sati, nipodaštavanje vašeg rada, nemogućnost napredovanja, neizvesna budućnost na poslu, sve su to faktori koji doprinose toksičnom okruženju na radnom mestu, koje zaposleni treba da ostaviti iza sebe, savetuju stručnjaci.

Foto: Shutterstock

