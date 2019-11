BIVŠA NARKOMANKA SE PREPORODILA ZA 2 GODINE: Uzela drogu prvi put sa 13, a onda joj je život postao JEZIV! Danas ima 25 i niko ne veruje da je bila ZAVISNICA! (FOTO)

Džemi Valej (25) bivša zavisnica o metamfetaminima i heroinu, a na svom Fejsbuk profiilu je podelila inspirativne "pre i posle" fotografije na kojima.

"Moje ime je Džemi i ja sam bivša zavisnica o heroinu i metamfetaminima. Razlika između ove dve fotografije je dve godine. Bolja verzija snimljena je pre nekoliko meseci kada sam dobila svoju srednjoškolsku diplomu! Oporavak je moguć!", napisala je ona u jednoj grupi na Fejsbuku.



Džemi je rekla da je fotografiju iz 2017. godine snimila kako bi se motivisala na oporavak.

"Volim da cedim bubuljice i to je bilo nešto što sam radila dok sam uzimala metamfetamine. Baš sam opsednuta. Celu noć sam sedela u svom automobilu i čekala da se nađem s nekim da nabavim drogu. Ostala sam posle tamo i cedila bubuljice u retrovizoru. Bilo je jutro i shvatila sam da sam tamo sedela dosta dugo", objasnila je.

Amerikanka je drogu počela da uzima sa 13 godina. Prvo je imala iskustvo s marihuanom.

"Detinjstvo mi je bilo prilično teško. Drogu, seks i alkohol koristila sam kako bih pobegla od stvarnosti", rekla je Valet. "Sa 15 godina sam počela da se viđam sa dečkom koji me navukao na tablete protiv bolova. On me naučio kako da ih zdrobim i ušmrčem. Ubrzo su opijati postali moj najbolji prijatelj", dodala je Valej.



Ona je otkrila i da je sa 17 godina napustila školu, kao i da su je jedne noći silovala dva muškarca dok je bila pijana. Dva meseca posle toga počela je da uzima heroin i metamfetamine.

"Zbog silovanja sam imala traume i bila sam depresivna. Prva stvar koju sam uradila kada sam izašla iz kuće bila je sastanak s nekim tipom koji mi je nudio drogu", rekla je i dodala da je s njim otišla kod njega kući gde ju je celu noć "kljukao" drogama.

"Nisam poznavala granice. Sećam se da bih povratila, uzela još, opet povratila i opet uzela još. Pravila sam budalu od sebe. Kući me poslao nakon četiri dana. Bile su mi potrebne dve nedelje da se oporavim. Ipak, kada sam se oporavila otišla sam po još."

Valet je nakon toga drogu uzimala svaki dan, pa je počela da krade kako bi plaćala drogu. Prvi put su je uhapsili kada je imala 19 godina.

Amerikanka je rekla da je u zatvoru pokušala da se obesi.

"Samoubistvo je bilo moja prilika za beg. U zatvoru nisam imala drogu da otupim i moja dela su me sustigla", rekla je i dodala da je pokušala da se obesi uz pomoć čaršafa.

Preživela je samo zato što se njena cimerka u ćeliju vratila ranije nego što je trabalo. Hitna pomoć jju je zatekla bez pulsa. Lekari su je reanimirali, međutim Valej je pala u komu u kojoj je provela dva dana. Kada se probudila, obećala je majci da se više neće drogirati.

"Nakon toga sam otišla kod muškarca sa kojim sam imala seks za novac i vratila se zavisničkom životu", rekla je Valej. Uhapšena je čak šest puta.

Kao 19-godišnjakinja završila je na uslovnoj kazni i uspela da ostane trezna devet meseci. "Bila sam relativno uspešna u tome, ali me nešto grizlo i govorilo mi da nisam gotova", rekla je Valej.

Nije dugo izdržala, već je opet počela da uzima drogu. nakon toga je završila na odvikavanju koje je trajalo godinu dana. Tada je upoznala svog trenutnog dečka Džejka.

Ipak, njena sreća nije dugo trajala. Amerikanka je ostala trudna sa Džejkom, međutim pobacila je što ju je ponovno oteralo u pakao droge. "Priuštila sam mu pravi horor. Krala sam od njega", rekla je.

Džejk je nije napustio. Par je posle toga potražio pomoć od njegovih roditelja. Valej je naglo prestala da uzima drogu, a Džejkova mama se brinula za nju posle toga. Nakon 90 dana programa za odvikavanje, Valej se oporavila.

Ova Amerikanka danas radi u jednoj građevinskoj firmi, međutim želi da bude estetičarka. Kaže da radi na obnavljanju odnosa sa svojom porodicom, od koje je krala novac i predmete kako bi finansirala svoju zavisnost.

