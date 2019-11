RASKID NIJE SMAK SVETA! Ova pitanja će vam OTVORITI OČI i pomoći da lakše PREBOLITE!

Preboleti osobu s kojom ste planirali da provedete ostatak života jedan je od najtežih izazova koje život donosi.

Na sreću, raskid je jedna od onih stvari koju vreme zaista leči i koja može da vas ojača i pretvori u još bolju i snažniju osobu nego što ste ikada bili. Ako ste trenutno u toj fazi, proces oporavka možete same da ubrzate ako postavite sebi sledeća pitanja kojima ćete, verovatno, razjasniti neke stvari u mislima i dati sebi podsticaj da krenete dalje.

"Da li sam preuzimala odgovornost za svoje postupke?"

Preuzimanje krivice kada zaista jeste bila vaša krivica izuzetno je bitan postupak u svakom odnosu, posebno ako je to bio jedan od problema s jedne ili s obe strane u vezi. To će vam ukazati na nešto na čemu morate da poradite u budućnosti i shvatićete da u svakom odnosu morate da budete u potpunosti prisutni i da poštujete druge jer, naravno, očekujete da druga osoba poštuje vas.

"Da li je sve bilo onako kako je trebalo da bude?"

Niko i ništa nije savršeno, ali ako same sebi objasnite da jedna zdrava veza ne treba da izgleda onako kako je vaša izgledala, to će vam pomoći da prestanete da tugujete svakoga dana i shvatite da vas vaša prava romansa tek očekuje.

foto: Profimedia

"Da li sam poštovala sebe u vezi?"

Vrlo često u vezama počnemo da pravimo kompromise zbog partnera koji nas brzo dovedu do toga da sve činimo onako kako on to želi. Zapitajte se da li ste mislile na svoje dobro, jeste li sebe stavljale na prvo mesto i da li ste poštovale sebe onako kako želite da vas drugi poštuju, prenosi Indeks. Ako je odgovor na neko od ovih pitanja negativan, ubrzo ćete shvatiti da je raskid bio jedini ispravan potez.

"Šta sada?"

Nakon što izgovorite ovo pitanje, shvatićete da je pred vama jedan sasvim novi svet mogućnosti i slobode. Vreme je da prestanete da mislite na prošlost i da otvorite vrata budućnosti, novim hobijima, pustolovinama i raznim stvarima koje će vam nahraniti dušu.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Superžena/Foto: Profimedia

Kurir