NEKO OD RODBINE OBUČE STVARI POKOJNIKA, PA GLUMI DA JE ON! Običaji kod Srba su različiti, ali NAJČUDNIJI nikoga ne ostavljaju ravnodušnim: Kad se majka porodi 3 puta preskače VATRU i sekiru!

Od rođenja, preko venčanja, slava, verskih praznika, pa i u smrti - običaji nas prate celog života, i bilo da ih poštujete jer ste tradicionalni, ili možda sujeverni, neki od običaja u različitim krajevima Srbije toliko su bizarni da vas neće ostaviti ravnodušnim.

U još većem šoku su oni koji nisu skloni nikakvim običajima.

"Pišite, molim vas, najčudnije, najuvrnutije, bizarne, lepe, manje lepe običaje iz vaših krajeva, kada su prosidbe, svadbe ili sahrane u pitanju", pozvala je jedan tviterašica, a zatim sama dodala:

"Meni je jedna od najčudnijih pojava u našim krajevima - virdžina. Nema veze ni sa sahranama (doduše, kao žena si sahranjena), a još manje sa svadbama. Vrlo okrutno. Mislim da je još jedna živa, ali nisam sigurna da li je u Srbiji ili u Crnoj Gori", napisala je ona, a njeni pratioci nisu je izneverili: naveli su "i lepe i manje lepe" običaje, i one koji su vezani za svadbe i sahrane.

"Ko je kupao pokojnika, bilo žensko ili muško, namaže sve nokte na rukama, ali samo po pola nokta, da se drugi obaveste u čemu je učestvovao iz nekog razloga. Majke mi, videla! Okolina Raške", napisala je jedna tviterašica.

"Ja se udala za Hercegovca i prvi put odem tamo, njegova baba počela da baca bombone po meni. Mi kod neke rođake, ona isto. Ja pogledam svekrvu, kaže "kod nas je običaj da se nevesta zakiti bombonama". Valjda da bi nam život bio sladak, otkud znam."

"Krevetac bebe ne sme da bude "u noge" roditeljskog kreveta. Kad se beba rodi svekrva donese kravanj (mislim da je to pogača nekakva) i to se zamota u salvetu i stavi detetu pod dušek. Tako do 40 dana stoji. Da dete lepo jede i napreduje. Zamisli tu ubuđotinu pod dušekom", navodi se u jednom od komentara, uz dodatnu pimedbu da smo svi slabi na decu pa onda, "zlu ne trebalo", radimo i ono što nikad ne bismo.

"Kad se majka porodi, ona treba da tri puta preskoči vatru i sekiru. Pojma nemam zašto. Zamisli sečenu ženu što ripa karavešticu?", odazvala se još jedna tviterašica, ne naglasivši iz kog kraja je ovaj običaj.

Srbi sve uspeju da spoje za hranom

"U firmi onomad, ja se zablenuo u komp, uklapam neke cifre, neko mi prinosi tanjir sa kolačima. Ne gledam ko, uzimam jedan kolač,kažem: "Čestitam, a šta slavimo?" Tad vidim uplakano lice koleginice, kaže: "Umro mi deka". Pa ko spaja sve živo u nas Srba sa ždranjem, i rađanje, venčanje, smrt...?", pitao je neko.

"Ravnica kosovskog Pomoravlja: zetovi mladoženje se penju na krov kuće i bacaju crepove sa kuće sve dok se ne postavi sto sa prasetom, tortom i muzikom..."

"Za daće u kuršumlijskom kraju, kada služiš goste, nosiš po jedan tanjir u desnoj ruci. U tom kraju je postojao i običaj da se mladina majka stavi na točak oborenih kola i vrti dok mladoženja ne plati koliko se traži", napisao je jedan tviteraš, na šta je dobio komentar da to zvuči "kao u cirkusu".

"Nevezano za svadbe i sahrane, jedan od bizarnijih običaja kojima sam prisustvovao jeste kad počne da pada grad. Tada se pred kuću iznese sekira, okrene sečivom nagore i počne da se doziva neko ko je sam sebi oduzeo život, "da skupi svoje ovce i odvede ih odatle", običaj je koji se vezuje za istočnu Srbiju, navodi se u komentarima.

"Bio na nekom parastosu u selu Belanovica (kod Ljiga). Kad sa'ranismo pokojnika, odnekud se pojavi traktor s prikolicom, u njoj papirne kese, i u njima sendviči. Običaj je da pređeš preko groba a zatim pojedeš sendvič. Popih jednu rakiju za pokoj duše... Ost'o sam gladan."

"Meni je najbizarnije pravljenje "dnevnih soba" na grobu. Gastarbajterski običaj sa istoka. Unutra komplet nameštaj, sa TV, šporetom, suđem, orman sa odećom."

Devojku krišom maze mrtvačkim peškirom?

"Najbizarnije, a da sam videla, je da se u pokojnikov sanduk pakuju lične stvari poput lekova. A jedan od najbizarnijih običaja za koji sam čula da se nekada praktikovao, jeste da devojku krišom pomaze nečim što se zove mrtvački peškir da bi se udala za momka kog joj predlože", običaj je, koji se, sudeći po komentarima ovog tvita, praktikuje u podavalskim selima.

"Češljanka: devojačko veče u Leskovcu. Mladu češljaju drugarice i pevaju pesmu: "Trešnja se od koren korneše, moma se od majke beleše. Praštavaj, majko, praštavaj, ako sam ti nešto zgrešila. Do sada sam tebe slušala od sutra ću slušam svekrva, svekar, zaova, jetrva..."

"Spreme se najbolje stvari pokojnika i neko od rodbine obuče to i sedi na čelu sve tri večeri i izigrava pokojnika", jedan je od najbizarnijih običaja, navedenih u ovom tvitu.

