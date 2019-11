ŽENE SE OSEĆAJU NAJBOLJE U OVO DOBA! Tada imaju najviše samopouzdanja!

Istraživanje je pokazalo da se žene u 34. godini osećaju najviše seksi, ali i da se sredovečne žene seksaju upola manje nego kad su bile mlađe.



Međutim, 56 odsto njih je reklo da posle tridesete uživaju u seksu mnogo više nego kad su bile mlađe. Takođe se pokazalo da žene u dobi od 45 do 60 godina vode ljubav četiri i po puta mesečno, što je više nego upola manje nego kad su bile u dvadesetim i tridesetim, jer su tada imale seksualne odnose 10,5 puta mesečno. To dokazuje i da je ženama kvalitet važniji od kvantiteta. Na pitanje kada su se osećale najviše seksi, izjavile su da je to bilo kada su imale 34 godine.



Ženske seksualne potrebe, libido i životni stil menjaju se s vremenom, ali nema razloga zbog kog ne bi mogle da uživaju u ispunjenom seksualnom životu u srednjom dobu, ali i u starosti. Činjenica da je gotovo polovina anketiranih koje imaju više od četrdeset godina priznala da sada uživa u seksu više nego kad su bile u dvadesetim i tridesetim govori da žene što su starije, imaju više samopouzdanja i da se ne boje da dobiju ono što žele.

