OVE ŽENE NE SMEJU DA JEDU ŽITO NA SLAVI! Srbi veruju da će ih zbog njih poterati NESREĆA!

Crna mačka ako pređe put - to je nesreća, ne sedajte na ćošak stola - nećete se udati, ne otvarajte kišobran u kući - neko blizak će vam umreti, samo su neka od sujevrja u Srba koja opstaju i prenose se sa generacije na generaciju.

Da tehnologija i sujeverje, paradoksalno, ipak idu ruku pod ruku, dokazuju društvene mreže koje kao rupa bez dna stalno otvaraju novi niz primitivnih ubeđenja kojima smo skloni - ponekad u zbilji, a vrlo često i u šali.

Poslednje sujeverje u nizu upravo stiže sa društvenih mreža i prilično je bizarno:

Ми били позајмили креветац пријатељима и пошто нам требао опет они га вратили. Узела ја да га рибам и све кад подигнем душек а оно- главица белог лука и нож, против урока. Ми у шоку. — Vampirica (@je_fasista) 18. новембар 2019.

"Moja majka je imala veliki problem, jer je kod mene da me prvi put vidi došla žena koja je imala menstruaciju, ali je to prećutala. Tada je meni izašao osip po obrazima i do mog prvog rođendana su roditelji sedeli kod lekara", stoji u objavi na Fejsbuku, na koju se odmah nadovezalo nekoliko ljudi koji su za za ovo praznoverje čuli odnekud.

"Ma to je istina, znam za to. Kad se mala beba rodi i nema još 40 dana, a vidi je neka žena ili rodbina koja ima mesečni ciklus treba da kaže bebi na uho tri puta: "ja sam nečista". Ako ništa ne kaže, beba svaki mesec dobije osip".

Da postoje čudna verovanja u vezi sa ženskim mesečnim ciklusom, govori još jedno koje se prepričava: Žena kad dođe na slavu ne jede žito, ako ima menstruaciju, jer to znači nesreću.

Nije ekcem nego vam je u kuću ušla nečista žena pre nego što je beba napunila 40 dana pa morate dete da mažete gaćama device. pic.twitter.com/3fQIk4yRTH — nagazna mina (@thepatlidzan) 18. новембар 2019.

Ipak, blago rečeno, neuobičajeno praznoverje samo je jedno od mnogobrojnih kojima su ljudi širom sveta skloni, jer koliko god sujeverja povezujemo sa našim podnebljem, činjenica je da u celom svetu postoje slična verovanja.

Tako, često se može čuti, kao moderno sujeverje da ako prođu kola Hitne pomoći pored vas, u ruci morate da nosite neki komad bele tkanine ili odeće, kako vam ne bi neko umro iz porodice.

Školarci su se svojevremeno držali važnog pravila: kada leti jato gavrana, treba da se držiš za kosu, dok po drugom reba da čučneš, kako ne biste dobili jedinicu u školi. Jedna korisnica društvenih mreža je u šaljivom tonu dodala: "Bilo je onih koji su se i držali za kosu i čučnuli, za svaki slučaj".

Da "kečevi" u školi ne bi pljuštali, postojalo je još jedno sujeverje: nikako ne prolazite ispod takozvanih A bandera:

Koje ste sujeverje iz detinjstva? Ja sam kad prolazi hitna pomoć kroz jerković, a to je 90ih bilo baš često jer sam bog zna da je imalo smisla da se urgentni centar otvori tamo, moram da se držim za neki beli komad odeće, inače će da mi umre cela porodica — TASIĆ (@nemanja_tasic) 17. август 2019.

"Ima jedna neprijateljska, postavljena baš na pešačku stazu da moras ispod nje da prođeš. E nećeš majci! Zgazim u blato i obiđem je".

Jedno prilično nerelano praznoverje vladalo je među decom, a vezano je za - žabu. Naime, ako ti "žaba izbroji zube", umreće ti mama.

Jedan korisnik društvenih mreža je dodao kako su kao deca "ćutali i kad žabu vide na TV-u".

Dobropoznato praznoverje je i ono po kojem ako otvoriš kišobran u kući, sledi smrt nekog iz porodice: "Tata se u sloumoušunu bacao na njega, samo da se to ne desi", šaljivo govori o tom sujeverju jedna devojka na Tviteru.

Takođe, ako spustite ranac na pod, nećete imati para, na šta je jedan korisnik društvene mreže Tviter dodao: "U tom trenutku ja imam osam godina i deset dinara za užinu."

Čitava bajalica je smišljena za slučaj da na putu vidite uginulu životinju: "Pu gade, ko te dade, moja kosa ne opade" i onda treba da se izbroji do sto, kako vam kosa ne bi opala.

I još zanimljivih sujeverja: Ne smejte se petkom, da ne biste plakali nedeljom, ne nosite različite čarape, jer ćete se razvesti, a drugi muž će vam biti "probisvet", neka niko ne čisti metlom za vama, nikada se nećete udati.

Ili: Kad gledate u nebo, a ima mnogo ptica, ne smete imati otkriven stomak, jer koliko ptica na nebu, toliko ćete dece imati, ne gazite linije između betonskih kocki, a ni šaht kadratnog oblika, samo okrugli za sreću.

