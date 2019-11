SUROVA ISPOVEST ZEMUNCA! NAŠE PROSTITUTKE U KRIZI ZBOG JEFTINIH KINESKIH RADNICA: Manje pričaju, a APSOLUTNO SVE ODRADE!

Baš kao što su kineski trgovci u Srbiji svojom cenovnom politikom, koja je pratila pad životnog standarda, uspeli da obore cenu robe, tako su i prostitutke sa Dalekog istoka zakuvale čorbu domaćim koleginicama.

Mnoge svoje usluge nude putem oglasa za masažu, a oni koji su ih "angažovali" imaju samo reči hvale jer se za nekoliko hiljada dinara mnogo više trude u poslu od srpskih s*ksualnih radnica.

Zemunac Jovan R. (37) koji godinama unajmljuje prostitutke, objašnjava da se kod Kineskinja na termin čeka i više od mesec dana jer za njima vlada prava pomama.

- Kineskinje su za mene pravo otkrovenje jer su ubedljivo najbolje. Malo pričaju, a rade apsolutno sve! Od oralnog, vaginalnog, analnog seksa, pa do onog sa pomagalima, uvek su pune energije i u gađaju do perfekcije. Takođe, one slatko dahću - ističe Jovan.

Miloš S. (42) prijatelj Jovana R. objašnjava da su beogradske seksualne radnice već u panici zbog jake konkurencije iz Azije. Nedavno mu se javila jedna prodavačica ljubavi koju je godinama unajmljivao, besna jer je ostala bez nekoliko mušterija.

- Kineskinje su vredne i skromne, traže mi 3.000, a ja im dam još 500 dinara i nije mi žao - kaže Miloš.

Svi oni koji razmišljaju da zatraže s*ksualne usluge moraju da znaju da je to prekršajno kažnjivo u Srbiji.

