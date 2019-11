STAVILA SAM LUK U ČARAPE I TAKO PRESPAVALA! Rešila sam užasan problem koji me mučio GODINAMA!

Blogerka Dženifer Tomson prespavala je jednu noć sa lukom u čarapama i rešila 90 posto simptoma alergije. I njen dečko isprobao je isto, pa su razmenili iskustva.

Blogerka tvrdi da je osetila dejstvo već nakon 20 minuta, u grudnom košu. Javilo se nešto kao gorušica, a zatim je osetila toplinu u glavi. Desetak minuta nakon toga počele su da joj suze oči kao da je upravo seckala luk, a njen dečko je ukus luka osetio u ustima. Sve su to pokazatelji da se zaista nešto događa u organizmu i da su se različiti sastojci iz luka apsorbovali u organizam, tvrdi Dženifer.

Ono što je neverovatno, kaže, jeste to da se nakon jedne noći s lukom na stopalima rešila kašlja i kijanja od kojeg je, jedva dolazila do vazduha taj dan. Iako je naumila da ovo sprovodi i ubuduće, nakon nekog vremena svojim čitaocima na blogu otkrila je da je to ponovila još samo jednom.

Ipak, tvrdi da se simptomi alergije nisu vratili. Luk je bogat jedinjenjima koja sadrže sumpor, a koji pomažu da se telo oslobodi toksina, teških metala, posebno iz jetre. Sadrži snažne antioksidanse koji deluju na holesterol, sprečavaju krvne ugruške i simptome astme, hroničnog bronhitisa, pomaže u borbi protiv dijabetesa, ateroskleroze i infekcija, a sve se češće može čuti da deluje i antikancerogeno.

