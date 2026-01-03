Kljukuša s krompirom i piletinom: Sočna, mirisna i puna domaćeg ukusa biće kraljica praznične trpeze
Kljukuša je jedan od onih recepata koji u prazničnim danima vraća toplinu doma i mirise kuhinje u kojoj se sprema nešto jednostavno, a posebno. Bez komplikovanih koraka i sa sastojcima koje već imamo pri ruci, ova pita savršeno se uklapa uz porodična okupljanja i opuštene trenutke za stolom. Sočna, mirisna i puna domaćeg ukusa, kljukuša je dokaz da praznična trpeza ne mora biti zahtevna da bi bila nezaboravna.
Sastojci:
- 4 krompira
- 300 g pilećeg filea
- 2 jajeta
- 1 glavica luka
- voda
- 2 šolje brašna
- 4 kašike ulja
- so, biber
- malo maslaca
Priprema:
Pileći file iseckajte na kockice, začinite biberom i solju i propržite na vrelom ulju. Krompir ogulite i takođe iseckajte na kockice. U velikoj posudi umutite testo od brašna, vode, jaja i ulja pa dodajte krompir i meso. Sve promešajte, sipajte u nauljen pleh i pecite. Kad kljukuša poprimi zlatnosmeđu boju, izvadite je iz rerne, premažite puterom i vratite u rernu još pet minuta. Kad je gotova, premažite je pavlakom. Servirajte je uz kupus salatu.
