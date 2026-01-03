Slušaj vest

Kljukuša je jedan od onih recepata koji u prazničnim danima vraća toplinu doma i mirise kuhinje u kojoj se sprema nešto jednostavno, a posebno. Bez komplikovanih koraka i sa sastojcima koje već imamo pri ruci, ova pita savršeno se uklapa uz porodična okupljanja i opuštene trenutke za stolom. Sočna, mirisna i puna domaćeg ukusa, kljukuša je dokaz da praznična trpeza ne mora biti zahtevna da bi bila nezaboravna.

Kljukuša pita
Kljukuša pita Foto: Profimedia

Sastojci:

  • 4 krompira
  • 300 g pilećeg filea
  • 2 jajeta
  • 1 glavica luka
  • voda
  • 2 šolje brašna
  • 4 kašike ulja
  • so, biber
  • malo maslaca
Kljukuša pita
Kljukuša pita Foto: Profimedia

Priprema: 

Pileći file iseckajte na kockice, začinite biberom i solju i propržite na vrelom ulju. Krompir ogulite i takođe iseckajte na kockice. U velikoj posudi umutite testo od brašna, vode, jaja i ulja pa dodajte krompir i meso. Sve promešajte, sipajte u nauljen pleh i pecite. Kad kljukuša poprimi zlatnosmeđu boju, izvadite je iz rerne, premažite puterom i vratite u rernu još pet minuta. Kad je gotova, premažite je pavlakom. Servirajte je uz kupus salatu.

