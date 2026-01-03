Kljukuša je jedan od onih recepata koji u prazničnim danima vraća toplinu doma i mirise kuhinje u kojoj se sprema nešto jednostavno, a posebno. Bez komplikovanih koraka i sa sastojcima koje već imamo pri ruci, ova pita savršeno se uklapa uz porodična okupljanja i opuštene trenutke za stolom. Sočna, mirisna i puna domaćeg ukusa, kljukuša je dokaz da praznična trpeza ne mora biti zahtevna da bi bila nezaboravna.