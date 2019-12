TORI (20) JE U VEZI SA 4 MUŠKARCA I SVI ŽIVE ZAJEDNO! ZATRUDNELA je na zajedničkom odmoru, ali zna ko je OTAC (FOTO)

Tori Ojeda (20) živi sa čak četiri partnera u Džeksonvilu na Floridi i trudna je sedam meseci s prvim detetom koje će odgajati svi njeni ljubavnici.

Inače, ova dvadesetogodišnjakinja u poliamornoj vezi je sa četiri muškarca, a uprkos tome što su vezu definisali kao otvorenu, ona je jedina koja ima više partnera.

U srednjoj školi upoznala je jednog od svojih partnera Marka, koji je tada imao 18 godina, a kasnije je ušla u vezu i s 23-godišnjim Trevisom. Njihova ljubavna priča počela je pre tri godine, a onda su ovog jula najavili i veridbu. Zatim je ljubav pronašla i u njihovom dugogodišnjem zajedničkom prijatelju Itanu (22) i Kristoferu (22), koji je i bebin otac.

- Kris je biološki otac. To znamo zbog datuma začeća. U to vreme bili smo na odmoru, samo nas dvoje, zato to sa sigurnošću mogu reći. Ipak, svi ćemo zajedno odgajati dete, tako da su svi "pomalo tata". Svi smo uzbuđeni zbog toga - kaže Tori i dodaje da bi joj bilo drago da neki od njenih momaka imaju druge partnerke. Čak ih i podstiče na to.

- Podeliti vrijeme i smisliti raspored za nas pet i osigurati da se svi osećaju uključeno, nekako je teško. Volela bih da nisam jedina žena u vezi. To bi definitivno bilo lepo - dodala je.

Svi imaju svoju spavaću sobu, ali se partneri "prebacuju" u njen krevet svake noći, brinući se da svaki od njih dobije "jednak tretman" u zajedničkom provođenju vremena s njom.

Što se tiče ljubomore, Itan kaže kako da nekoliko zdravih načina da se to reši. Prvenstveno razgovorom.

- Uvek će biti tih malih trenutaka ljubomore, ali zato je potrebno suzdržavanje i opuštanje. Reći ću da pomaže ako poznaješ nekog dobro - kaže Itan. Momci kažu da im je mnogo lakše kada vide Tori sa prijateljem.

Kristofer je rekao da će biti zanimljivo kad dete dođe na svet i da se sada šale da će, konačnu odgovornost imati - upravo on. Uprkos početnom entuzijazmu da odgajaju dete kao peteročlana porodica, neki tek treba da upoznaju svoje porodice s ovom vezom i vesti o trudnoći.

- Većina mojih prijatelja poznaje sve moje partnere i vole nas i misle da smo slatki takvi kakvi jesmo. Moja porodica ne priča na sva zvona da im to baš nije po volji. Jer, poliamorija je definitivno neobična stvar. Dosta je ljudi odrastalo u monogamnoj kulturi, što znači da ne volite nikog drugog ako su vam oči usmerene samo prema jednoj osobi - kaže Tori.

Kristofer dodaje da se njegova porodica na samom početku protivila vezi, ali trudnoća im je pomogla da to prihvate mnogo bolje.

- Glavna briga im je bila što imam devojku kojoj ja nisam dovoljan - kaže. Torin stariji brat Alister ne vidi ništa loše u njenoj vezi, osim da se nekoliko ljudi međusobno voli.

Tori se nada da će u budućnosti ljudi više prihvatati njen način života jer su dobijali i nepristojne komentare kad bi svi zajedno otišli u restoran brze hrane. Nazivali su je čak i "drolja".

