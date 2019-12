OVO SVAKA ŽENA TREBA DA PROČITA: Dijeta štiti od raka dojke posle menopauze

Žene koje prođu kroz menopauzu i uspeju da smršaju bar malo ili da održe zdravu kilažu mogu da smanje rizik od karcinoma dojke, piše Lepa & Srećna. Međunarodni Časopis nacionalnog Instituta za borbu protiv kancera objavio je 17. decembra 2019. godine studiju sa revolucionarnim otkrićem. Naime, do sad je bilo poznato da gojaznost kod žena povećava rizik od raka dojke posle menopauze.

Međutim, sada je po prvi put nađeno dovoljno dokaza da se ovaj efekat može poništiti ukoliko žena izgubi višak kilograma! "Čak i ako se prvobitno ugoji usled hormonalnih promena i neadekvatnog načina života, žena koja uspe da oslabi i održava zdravu težinu ima manji rizik da oboli od karcinoma dojke nego ona žena koja ostane gojazna", kaže glavna autorka istraživanja Lorin Teras, naučna direktorka za epidemiološka istraživanja u Američkom društvu za borbu protiv raka. Ona je analizirala 10 nezavisnih studija koje su uključile 180 hiljada žena starijih od 50 godina koje su istraživači pratili čitavu deceniju. Skoro 7000 žena je dobilo karcinom tokom tih deset godina.

Kod žena je praćena telesna težina, kao i drugi faktori rizika koji utiču kako na gojaznost tako i na karcinom dojke - nivo fizičke aktivnosti, uključenost u zamensku hormonsku terapiju i tome slično. Rezultati su pokazali da žene koje uspeju da smršaju dva do tri kilograma mogu da smanje rizik od raka dojke za 13 odsto, dok one koje izgube i do 10 kilograma viška redukuju opasnost od karcinoma dojke za čak 25 odsto! "Ova studija zaista budi nadu", kaže dr Dženifer Ligibel, onkolog specijalista za karcinom dojke. "Ona pokazuje šta svaka žena može da uradi da bi smanjila rizik." Istraživanje, naravno, samo pokazuje vezu ali ne dokazuje i da baš gojaznost direktno izaziva rak dojke kod žena, podsećaju stručnjaci. Ipak, to ne umanjuje važnost rezultata a pokazuje da i te kako ima nade za one žene koje su višak kilograma već dobile - ovo je novi podstrek da što pre oslabe i održe zdravu kilažu. Tekst: K. I. SA SAJTA LEPA & SREĆNA PROČITAJTE JOŠ:

