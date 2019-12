REKLA JE BUDUĆOJ SVEKRVI ŠTA JE KUPILA NJENOM SINU ZA BOŽIĆ! Kada je čula šta je u pitanju, PREBLEDELA je od ŠOKA!

Devojka je majci dugogodišnjeg dečka rekla šta mu je uzela za Božić, a ubrzo je shvatila zašto to nije bila baš najbolja ideja. Naime, dečko je želeo DNK test, što mu je devojka omogućila.

Ipak kada je ispričala budućoj svekrvi, otac joj je priznala da bivši muž nije biološki otac sina kojeg je dobila sa njim u braku.

S obzirom na to da je par dugo želeo dete i da žena nije mogla da zatrudni odlučila se za donora i potom je dobila dva sina. Ona i suprug složili su se da će to ostati njihova tajna, ali devojka jednog od mladića je nenamerno otkrila porodičnu tajnu.

Devojka se potom požalila na Reditu i zamolila je članove grupe da joj pomognu. Majka ju je zamolila da mu ništa ne govori do njegovog rođendana i da poklon ostavi za tada, ali devojka ne zna je li to dobra ideja jer momak puni 25 godina u julu.

"Nije u redu da krijem tako nešto od njega. Mislim da bi trebalo da mu kažu to pre Nove godine zato što nikada neće biti dobro vreme. On ima sada 24 godine, imali su mnogo godina da izaberu pogodan trenutak", požalila se devojka s kojom su se mnogi složili.

"Pod stresom sam i on već sada vidi da me nešto muči i počinje da ga frustrira to što ne želim da razgovaram sa njim", zaključila je devojka u objavi na Reditu.

