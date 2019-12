KETO 2.0 JE NOVA VERZIJA POPULARNE DIJETE! Ludački se mršavi, mnogo je ZDRAVIJA i veći je izbor NAMIRNICA!

Keto dijeta je prošle godine postala planetarno popularna, a ovaj režim ishrane mnogima je konačno ispuno san o vitkoj liniji, no nije tajna da zahteva mnogo žrtvovanja, ali i prilagođavanja novim navikama.

Ova ishrana bazirana na minimalnom unosu ugljenih hidrata, odnosnu praktično njihovom potpunom izbacivanju, dobila je i novu, nešto lakšu i manje ograničavajuću verziju - keto 2.0.

Dakle, reč je o režimu gde je fokus na unosu dobrih masti i eliminaciji ugljenih hidrata, kada telo dolazi u stanje ketoze gde troši mast kao energiju.

U praksi to znači da dnevni unos kalorija treba da dolaizi od 60 do 75 posto iz masti, od 15 do 30 odsto iz proteina i od 5 do 10 odsto iz UH. Pravilo je da se ne unosi više od 20 do 50 grama ugljenih hidrata na dan, a primera radi jedna srednja jabuka ima oko 25 grama UH.

U ovoj modifikovanoj keto 2.0. dijeti pravila su tek neznatno drugačija - preporučuje se da 50 odsto kalorija dolazi iz masti, 30 iz proteina i 20 iz ugljenih hidrata. Rezultat je taj da možete unositi 100 grama ugljenih hidrata na dan ukoliko je vaš kalorijski unos oko 2.000 kalorija, a čak možete i duplirati ovaj iznos, objasnio je nutricionista Skot Ketlej.

Tehnički vi možete da jedete sve što dozvoljava keto ishrana, ali su stvari poput šečera, voća, mahunarki i žitarica strogo ograničene. S druge strane, keto 2.0. daje više slobode za unos povrća i određenog vrsta voća, kao i raznolikost obroka, a sve to znači i nešto zdraviju ishranu od one u kojoj su dominantne namirnice slanina i puter.

Na keto 2.0. ishrani povećavate i unos vlakana u odnosu na regularnu keto, a to znači da ćete duže biti siti, snizićete rizik od bolesti i poboljšati varenje.

"Keto 2.0. jeste dijeta sa niski unosom uglejnih hidrata, ali je opet mnogo sličnija mediteranskoj ishrani nego klasičnoj keto, a to smatram prednošću. Uključivanjem više mršavih proteina poput ribe i školjki, kao i voća i povrća povećavate nutritivnu raznolikost koja je ključna za održavanje zdravog načina života", ističe doktor Ketlej i dodaje da keto 2.0. ne znači da treba da se okrenete pasti i testu, već da povećate ugljene hidrate tako što ćete jesti više pasulja, mahunarki, celovitih žitarica..

Sa ovakvom ishranom nećete drastično i brzo smršati kao na originalnoj keto dijeti, s obzirom da neće doći do ketoze, ali do promene će definitivno doći i brojka na vagi biće manja.

