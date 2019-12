BIO SAM U BRAKU 14 GODINA, IMAMO 3 DECE, A JA I 3 LJUBAVNICE! Preljubnik priznao da se ne kaje, a onda ŠOKIRAO!

Preljubničke priče odavno nisu nikakva novost, ni u Holivudu ni u stvarnom životu. Naprotiv, čini se da se ljudi više iznenade kada neko izjavi da je veran svom partneru. Nedavno istraživanje pokazalo je da 90 odsto ljudi preljubu smatra neoprostivom, a s druge strane, 37 odsto njih priznalo je da je prevarilo partnera. Drugim rečima, neoprostivo je ako smo mi prevareni, u suprotnom - može da prođe.

Australijski sajt objavio je razgovor sa čovekom po imenu Alan koji je pristao da otvoreno progovori o razlozima svoje prevare.

Alan je bio u braku 14 godina i otac je troje dece. U toku svog, kako kaže, nesrećnog braka, kaže da je imao tri afere. Njegova trenutna supruga je treća ljubavnica, a kaže i da je i ona varala svog supruga dok je bila sa Alanom.

foto: Profimedia

Pre svoje prevare, kaže Alan, dao je sve od sebe da priča sa suprugom i da joj da do znanja koliko je nesrećan, ali ona nije htela ili nije umela da nešto uradi tim povodom.

- Na kraju smo se potpuno odvojili, nije joj se dopadao seks, izbegavala me je i prosto više nismo bili par - kaže Alan.

On je ipak rešio da se ne razvede jer se, kaže, nadao da braku ima spasa.

- Ne znam kako, ali nadao sam se da će se stvari dovesti u red a te prevare su bile neki moj način ubijanja vremena dok se brak ne popravi. Prosto, zadovoljavao sam svoje potrebe dok sam pokušavao da smislim način da popravim brak - kaže Alan.

U toku prve prevare, kaže Alan, shvatio je da mu se samopouzdanje polako vraća.

- Shvatio sam da se ipak i dalje dopadam ženama i da imam šta da ponudim, iako se moja supruga verovatno ne bi složila sa tim. Mnogo prijatelja koji su takođe prevarili svoje žene rekli su mi da su u afere uglavnom ulazili jer su se osećali zanemareno i nedovoljno cenjeno, pa je to bio njihov pokušaj da dokažu sebi da vrede. Lično, nikad nisam osetio ni trunku krivice u toku svojih preljuba, što je očito dokaz koliko je moj brak bio loš. Nisam se plašio ni toga da me žena otkrije, nisam mislio da bi to bio smak sveta - kaže Alan, dodajući i da nije u tom periodu smatrao da je prevara neka loša stvar.

- Moja supruga i ja smo sada mnogo srećniji, kao i moja bivša žena a i bivši muž moje žene. Dakle sada je četvoro ljudi srećnije. Kako je to onda loša stvar? Možda, ako ste baš toliko nesrećni, nije loša ideja da uđete u aferu i proverite da li je trava zaista zelenija sa druge strane ograde - savetuje Alan.

A dr Tami Nelson, seksolog, u istom tekstu kaže da, prema njenom iskustvu, muške prevare mogu da se svrstaju u dve kategorije: Buđenje veze ili raskid.

Buđenje veze je scenario kada muškarac shvati da je u ustajalom braku i vara kako bi razdrmao stvari. S druge strane, u "raskid" scenariju, muškarac shvata da vezi nema spasa i odlazi, ne nužno sa ljubavnicom.

Dr Tami kaže i da većina ljudi ne žali zbog samog čina preljube, već zbog činjenice da su povredili drugu osobu.

foto: Profimedia

