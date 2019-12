SA 18 GODINA LIČILA NA DEČKA, A ONDA OTIŠLA POD NOŽ! Danas muškarci balave za njenim OBLINAMA! Zarađuje 700.000 $ (FOTO)

Amanda Nikol Martin (25) Plejboj model i Instagram senzacija danas se hvali bujnim oblinama, raskošnim dekolteom, lepim licem i vatrenocrvenom kosom, ali je ne tako davno, izgledala potpumo drugačije.

Naime, ona je nedavno podelila fotografiju iz tinejdžerskih dana kada je radila u jednom restoranu brze hrane, nosila njihovu uniformu i nije imala ni trunku mejkapa, te još nije imala nikakve estetske korekcije.

"Ova sliku je napravila moja mama na mom prvom danu na poslu kada sam imala 18. Radila sam tu leto pre koledža. Sad mi je smešna moja raščupana punđa i ukočena faca", prisetila se Amanda i dodala da je mrzela taj posao, ali i da je bila zadovoljna zarađenim novcem, te činjenicom da je na istom upoznala svog budućeg partnera.

"Šef je bio zao, saradnici prepuni drame, ali ja sam srećna jer sam upoznala svog prvog muža tu", dodala je.

Izgled ove dame iz Las Vegasa drastično se promenio poslednjih sedam godina, a upravo zahvaljujući njemu izgradila je karijeru influensera i modela, a zaradila je i pravo bogatstvo.

"Zaradim oko 700.000 dolara godišnje samo zato što tverkujem zadnjicom. Ponosna sam na sve ono što sam prošla, a što me je napravilo ženom kakava sam danas. Volim da pogledam unazad i shvatim koliko se brzo stvari menjaju, i to mi daje nadu da će budućnost biti bolja i da ću inspirisati druge da se osećaju slično", kaže ona.

Iako je Amanda danas mnogo sigurnija u sebe nego u prošlosti, ona priznaje da ipak ima svojih mana i nedostataka i da joj ne ide u ljubavi.

"Puno normalnih muškaraca je zauzeto. Moj ljubavni život je katastrofa. Stalno me osuđujuz bog Instagrama. Zato što sam uspešna, seksi i stalno putujem, momci misle da sam eskort - a ja to nisam! Muškarci koji me ne osuđuju i koji mi se zapravo dopadaju su previše zauzeti da probaju da izlaze sa mnom", zaključila je ova vatrena crvenokosa.

