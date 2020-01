ISKUSTVO VEOMA VAŽNO ZA EMOCIONALNI RAZVOJ! Fatalna ljubav je loša za psihu, ali pomaže u sazrevanju

Fatalne ljubavi su one koje oduzimaju dah na filmskom platnu, one koje se pamte ceo život, ali i one koje mogu zagorčati egzistenciju. Prema istraživanjima, više od 80 odsto ljudi smatra kako su iskusili jednu fatalnu ljubav u životu, a taj odnos se najčešće opisuje kao ljubav koja boli.

Već od samog početka odnosa vezom dominira fizička privlačnost, a zbog izuzetne strasti ljudi gube kontrolu nad svojim emocijama. Zbog toga će mnogi reći kako su u takvim odnosima izgubili glavu i radili ono što inače ne bi, a pomisao na prekid donosio je fizičku bol.

foto: Shutterstock

Kod fatalnih ljubavi najčešće se radi, objašnjavaju psiholozi, o dvoje partnera koji su zapravo nekompatibilni, a uvereni su kako je ono što osećaju vredno bola, upornosti i truda.

Niko nije imun na greške, pa je tako održavanje loše veze nešto kroz šta je većina ljudi prošla. Ipak, jedno je biti u lošoj vezi i završiti je, a drugo ne znati kako da prekinete ili iznova ponavljati obrazac s partnerima koji su loši za nas, tvrde psiholozi.

Ipak, nije sve tako crno, pa se fatalne ljubavi smatraju važnim delom emotivnog sazrevanja, ističu psiholozi. Po njihovom mišljenju, u takvim odnosima uče se one životne istine, a to je da se strast često brka s ljubavlju i da to nije dobro za nas.

Kurir.rs

Kurir