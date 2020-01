GOVORE MI DA SAM PRLJAVUŠA, A MUŽ ME VOLI OVAKVU! Milenu BRUTALNO vređaju jer se ne brije! Ima dlake kao MUŠKARAC! FOTO

NJEMU TO NE SMETA

Milena Džonas (31) iz Berlina je zatrudnela 2014. godine. U trudnoći je razvila insulinsku rezistenciju, nakon čega joj je dijagnostikovan sindrom policističnih jajnika.

Simptomi su, između ostalog, bili i neredovni ciklusi – menstruaciju je dobijala dva puta nedjeljno, problemi sa kožom, gojenje, bolovi u stomaku, depresija i naleti vrućine. Uz sve to, desila joj se i preterana maljavost.

Milena je, kako kaže, svakodnevno sate provodila sate brijući pazuhe, noge i stomak, a lice je brijala dva puta dnevno.

Onda joj je suprug Deni 2017. godine rekao da uštedi sebi vreme i živce jer je, kako joj je objasnio, svakako lepa.

- Probala sam svaku metodu depilacije. Sati su mi odlazili na brijanje tela jer ne postoji nijedno mjesto na mom telu koje nije obraslo dlakama. Presrećna sam što imam muža koji je tako pun podrške – kaže Milena, dodajući da joj je život mnogo lakši otkad se manula brijača.

Ipak, reakcije drugih nisu tako blagonaklone.

- Ljudi mi govore da sam prljavuša, da sam odvratna i da to nije higijenski. Pitaju me kako me nije sramota da pokazujem te slike - kaže Milena koja slike svog tela kači i na Instagram.

– Bilo mi je potrebno mnogo hrabrosti da pokažem svoje malje, ali neću da odustanem jer se nadam da ću ohrabriti druge žene u sličnoj situaciji i pokazati im da su zaista lepe i sa maljama i bez njih. To je priroda, i nema ničeg prljavog u tome – zaključuje ona.

