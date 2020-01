VEČERA POČINJE U 17, A ZAVRŠAVA SE U 22 ČASA! Ove NAMIRNICE treba da jedete ako želite da SMRŠATE! I to na ovaj NAČIN!

U svoju ishranu uvrstite probiotike kako bi crevne bakterije bile u ravnoteži. Naime, kada u crevima dođe do poremećaja u količini dobrih bakterija, tada dolazi do stvaranja gasova, a time i nadutosti. Probiotici nisu samo odlični za probavu, već i za poboljšanje raspoloženja i jačanje imuniteta. Važan je i večernji plan ishrane.

17.00 - kašika soka od aloa vere sa vodom

- Istraživanja su pokazala da gel aloa vere ima gastroprotektivne učinke. Baš kao što smiruje opekotine, tako blagotvorno deluje i našu unutrašnjost. Ima protivupalna svojstva i pomaže kod grčeva i nadutosti. Osim toga, poseduje i antibakterijska svojstva koja pomažu u jačanju funkcije imuniteta - objasnio je nutricionista Rik Hej. Aloe vera u obliku soka je odlična za smirivanje želuca.

18.00 - probavni enzimi uz večeru

- Procenjuje se da se 60 do 80 posto imuniteta nalazi u našem probavnom sistemu. Kada se hrana ne razgrađuje na odgovarajući način probavnim enzimima, veći komadi mogu preći crevni zid i dovesti do upalnog imunološkog odgovora. To je povezano sa netolerancijom na hranu, što dovodi do stomačnog grčenja i nadutosti - objasnio je ovaj stručnjak. Uzimanje probavnih enzima u obliku dodataka ishrani ili, još bolje, pijenje soka od ananasa pre večere, doprinosi boljoj probavi i smiruje probavni trakt.

Inače, ananas je prepun bromelaina (posebno njegov središnji, tvrdi deo), enzima koji razgrađuje belančevine, ubrzava metabolizam, smanjuje nadutost. Ljudi kupuju bromelain u praškastom obliku kao dodatak ishrani, a zapravo se proizvodi upravo od ananasa. Zato ga je bolje uneti u organizam iz svežeg voća. Osim što je odličan za probavu, bromelain ima protivupalna svojstva i pomaže u obnovi oštećenih tetiva i tkiva pa se ponekad preporučuje kod bolnih kolena, sportskih povreda, artritisa...

I gorkim zelenim salatama, poput radiča, možete podstaći probavne enzime, ukoliko ih pojedete pre obroka.

19.00 - malo fermentisane hrane

- Fermentisana hrana je izuzetno korisna za zdravlje creva. Tehnički, to znači pretvaranje šećera i skroba u kiselinu, koristeći slani rastvor. Ovaj proces podstiče bujanje dobrih bakterija kao što su bifidobakterije i laktobacili, stvarajući veliki izvor prirodnih probiotika za probavni trakt - kaže Rik Hej.

Takva hrana će vam pomoći da bolje svarite hranu, ne nadimate se i da budete bolje raspoloženi, jer creva su mesto gde se stvara većina serotonina - hormona sreće.

- Pobrinite se da vaša večera sadrži 150 grama suvog mesa ribe, pileća prsa ili nemasne junetine uz oko pola šoljice pirinča i neko povrće koje ne nadima, kao kelj ili spanać - dodao je.

20.00 - čaj od maslačka Ova vrsta čaja može biti učinkovit diuretik pa tako pomaže da se tečnost ne zadržava u telu. Osim toga, čaj od maslačka je odličan za čišćenje jetre, stimulaciju probave i smanjenje želje za jelom. Uz to ublažava simptome gorušice i pomaže kod drugih probavnih tegoba.

22.00 - glutamin

Glutamin je najzastupljenija aminokiselina u mišićnom tkivu koja pomaže da se uravnoteži nervi sistem, dopune zalihe vode u telu, doprinosi boljem spavanju i ravnoteži šećera u krvi. Može se kupiti u obliku prašaka, kapsula, tableta ili tečnosti.

- Održavanje hidratacije pomaže telu da se detoksikuje i izbaci nečistoće. Bubrezi i jetra su odgovorni za detoksikaciju krvi i proizvodnju mokraće, pa je važno pomoći ovim organima da rade svoj posao kako treba - objasnio je Rik Hej.

