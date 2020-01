SPISKALA 20.000 EVRA DA LIČI NA ŽENU KOJOJ SE TELO RASPADA OD SILIKONA! Hvali se velikim GRUDIMA, pre je OVAKO izgledala

Elisa Selina (25) iz Dizeldorfa, danas na društvenim mrežama ima "vojsku" pratilaca zahvaljujući bujnom poprsju u koje ugradila silikone u vrednosti od 18 hiljada britanskih funti.

Starleta tvrdi da je sa samo 15 godina počela da razmišlja o zahvatu jer su joj grudi bile toliko male da uopšte nije mogla da nosi brushalter i tako je počeo njen put ka današnjem izgledu.

Kada je napunila 18 godina otišla je na prvu operaciju grudi i povećala ih s veličine A na veličinu H. Nakon toga usledilo je nekoliko njih kako bi ostvarila ekstremnu promenu kakvu je osmislila u svojoj glavi.

foto: Profimedia

"Grudi su mi bile premale. Uvek sam htela da imam velike grudi, a nisam ih imala uopšte. Ponekad su mi momci govorili da ih uopšte nemam i slične stvari, ali to me nije previše uzbuđivalo, nisam to shvatala ozbiljno. Imala sam 15 godina kada sam počela da razmišljam o plastičnoj operaciji. Uvek sam gledala devojke koje su imale grudi i divila im se, mislila kako predivno izgledaju i odlučila da ih i ja želim. Jednostavno mi se to sviđa. Mislim da je Kejti Prajs ta koja je najviše uticala na mene i oduvek sam mislila za nju da je predivna", izjavila je Elisa.

foto: Profimedia

Za drugu operaciju odlučila se samo šest meseci nakon prve jer nije bila u potpunosti zadovoljna, a na trećoj i finalnoj operaciji bila je 2014. godine. Ipak, dve godine kasnije je došlo do komplikacija i morala je ponovno pod nož, već četvrti put.

foto: Profimedia

Ukupno je na sve potrošila 18 hiljada britanskih funti, odnosno 21 hiljadu evra kako bi bila konačno zadovoljna.

Njene grudi i plastični izgled osigurali su joj više od od 353 hiljada pratilaca, a ta brojka se povećava iz dana u dan.

Danas je srećnija nego ikad, ali upozorava na rizik i opasnosti koje bi se mogle javiti nakon previše operacija, jer smatra da telo nije sposobno da izdrži previše operacija.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Foto: Profimedia

