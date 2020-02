VAŠA KOSA ZASLUŽUJE NAJBOLJE: Saznajte na koji način možete da sprečite njeno opadanje i povećate volumen!

Negovana, lepršava i zdrava kosa je nešto što svaka žena želi da ima. Bilo da je kratka ili duga, kosa trpi razna „mučenja“ počev od pravljenja frizura i feniranja, pa do peglanja, farbanja i blajhanja, a to dovodi do listanja krajeva, tanje dlake, opadanja kose... Kako biste vratili kosi stari sjaj i volumen, izaberite odgovarajuće proizvode koji će brzo oporaviti vašu kosu.

Specijalna formula šampona “Thick and Shiny” (500 ml) nežno čisti kosu, pomaže da se poboljša gustina kose, dajući joj vizuelni volumen. Jedinstvena formula pospešuje rast kose, usporava opadanje kose, štiti je od negativnih uticaja životne sredine, obezbeđjući obnavljanje kose i poboljšanje njenog zdravlja. Cena šampona je 500 rsd, OVDE ga možete odmah poručiti, ili pozivom na broj telefona 011/4420-502 radnim danima.

Aktivna tečnost koja momentalno stvara vizuelno gušću kosu i intenzivno deluje na „uspavane“ korenove kose, pospešujući rast nove kose je losion - aktivator “Thick and Shiny”. On nežno obnavlja i hidrira kosu i čini je lakom za raščešljavanje. Pakovanje ovog fenomenalnog losiona od 150 ml, možete OVDE kupiti po ceni od 540 rsd, ili pozovite na broj telefona 011/4420-502 radnim danima.

Za pravilnu negu kose, potrebno je imati dobar balzam! Balzam “Thick and Shiny” vizuelno čini kosu gušćom, obnavljajući njenu jačinu, lepotu i zdravlje. Jedinstvena formula koja je prisutna pomaže da se dobije vrlo bitan i vidljiv efekat – 38,000 novih vlasi kose za 6 meseci* (Dokazano u Provital kmpaniji, Španija). Pakovanje od 450 ml, možete OVDE kupiti po ceni od 420 rsd, ili pozivom na broj telefona 011/4420-502 radnim danima.

