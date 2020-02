TELO NIJE MAŠINA, ALI TREBA NAM GORIVA: Mišel otkrila kojoj lekciji želi da NAUČI ćerke! Nju treba svaka žena da zna!

Mišel Obama (56) je Opri Vinfri priznala da se i sama bori sa problemima oko samopouzdanja i da se svim silama trudi da pomogne ćerkama da ih prevaziđu.

"Mi žene smo tako tragikomične. Ne želimo razgovarati o svojim godinama i sebe ubeđujemo da možemo da izgledamo kao da imamo 20. Dok vi muškarci, vi možete da izgledate kako god želite. I to je u redu?", primetila je Mišel.

Njene ćerke su počele da se suočavaju sa istim problemima oko izgleda i da se porede sa standardima koji se pred njih postavljaju i onim što su one zapravo u mogućnosti da ispune.

"Kako idu godine vidim da se sve više opterećuju izgledom, doista je zanimljivo čuti ih kako govore "Ne mogu više da uđem u svoje farmerke koje sam nosila prošle godine", na šta im kažem "Ali ti si celu jednu godinu starija. Postaješ žena, više nemaš telo devojčice", priznala je Mišel Obama.

Uputila je žene na to da treba prihvatiti svoje telo jer će tako lakše živeti i biti zadovoljnije sobom.

"Nastojim da ne osuđujem svoje telo. Važno je i poznavati svoje telo, jer sa 56 godina zaista sa njim više ne mogu raditi ono što sam radila sa 36. To više nije isto telo. Mi živimo, proživljavamo štošta. Nismo mašine. Pa ipak ostajemo bez goriva. Treba da ga natočimo. Treba nam toplina i svetlost. Treba da brinemo o sebi jer ako to ne činimo, sa godinama nam se to obija o glavu. Što se mene tiče, uvek pokušavam da razumem kakav balans u datom trenutku moje telo želi, ovo telo koje mi je podario Bog. Nastojim da se brinem o svom telu jer želim da me dobro služi kako starim", zaključila je.

