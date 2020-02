HAOS U STUDIJU! MARIĆ BRANIO ŠVALERKE ŠIROM SRBIJE! Ljubavnica je lepa reč, to je ljubav! Supruga je samo OSOBLJE U KUĆI

Psihijatar Jovan Marić svojim problematičnim izjavama godinama šokira, a stavovi iza kojih stoji su puni nepoštovanja i netolerancije, a poslednji, na Dan zaljubljenih, profesor je dao prednos ljubavnici, umesto suprugi.

"Danas je dan zaljubljenih, nije dan ljubavi", počeo je profesor svoje izlaganje.

"Kad sam rekao jednoj sudiji reč "ljubavnica", ona me izgrdila: "Nemojte, profesore, pa to je ružna reč". Ma, kako ružna reč, to je divna reč! Kreće od "ljubavi"! Imati ljubavnicu, znači to je ljubav u pitanju! To je koren te reč. A onda ide intimna prijateljica, pa švalerka... a žena je partnerka stalna, majka dece", šokirao je ponovo Marić

"Onda je žena kod osoblje u kući", dodala je voditeljka.

Međutim, ti je profesor nije zaustavio, pa je ponovo žene, odnosno supruge okrivio što su muškarci nemarni.

"Gledajte, pre smo izvodili za 8. mart žene na večere, igranke. I danas muškarci to rade, ali se napiju od muke, dok za 14. februar izađu na ista mesta ali sa mlađim ljubavnicama", nastavio je da iznenađuje profesor.

"Vi ste opasni ženomrzac", odgovorili su mu u studiju.

"Davno sam shvatio, prihvatite ovo pravilo. Muškarcima u godinama treba priči sa poštovanjem, ženama u godinama treba prići s taktom, to je jako važno i mudru", rekao je Marić u Jutarnjem.

"Jesam li ja ovde pozvan da komentarišem o seniorima, da li se seniori zaljubljuju ili da komentarišem usamljenost kao ozbiljnu bolest. Ozbiljan je to bolest biti usamljen. Biti sam, to znaju kreativni ljudi, koji da bi pisali moraju da budu sami. Biti usamljen i sam su dva različita pojma. Stari ljudi ostaju sami i onu su usamljeni, ali se i oni zaljubljuju ", počeo je psiholog Marić.

