STVORITE AROMATIČNU ATMOSFERU U VAŠEM DOMU: Osvežite vazduh u svim prostorijama i sprečite pojavu gripa!

Dom ili poslovni prostor, gde svakodnevno provodite određeni vremenski period, uvek treba da bude prijatan, okružen dobrom energijom i pročišćenim vazduhom. Svakodnevnica može da bude stresna, a kako uglavnom svi vode užurban način života, potrebno je i nešto što će da vas relaksira. Umesto da kupujete razne spravice u cilju jačanja energije i pročišćavanja vazduha, sada sve to možete naći u aparatu Dreamy difuzer! Sa dodatkom eteričnih ulja možete popraviti sebi raspoloženje i stvoriti romantičnu atmofseru, a kao veliki plus difuzer čišćenjem vazduha sprečava pojavu gripa ili drugih zdravstvenih tegoba.

foto: Promo

Difuzer Dreamy je ultrazvučni difuzer najnovije generacije. Prekrasan dizajn savršeno se uklapa u svaki životni prostor. Idealan je za korišćenje u kancelariji ili kući. Jednostavan je za korišćenje pri čemu omogućava kontinuiranu i diskontinuiranu difuziju.

Difuzer Dreamy je jednostavan za održavanje i omogućava vam čišćenje vazduha, relaksaciju i stvara aromatičnu atmosferu koja odgovara svim vašim potrebama. Idealno za kombinacije eteričnih ulja po vašem izboru, a posebno se preporučuje u sezoni prevencije gripa i prehlada ili kod prostorija u kojima borave pušači.

foto: Promo

Pod uticajem ultrazvučnih vibracija dolazi do mikroraspršivanja kapi eteričnog ulja u aromatičnu maglicu koja vlaži. Uz moderan dizajn koji se prilagođava svakom domu, ovaj difuzer se odlikuje vrlo tihim radom do pet sati u kontinuitetu i LED osvetljenjem u sedam različitih boja. Namenjen je za prostorije do 20 m2. Uz difuzer dolaze i tri ukrasne folije.

Difuzer Dreamy možete poručiti OVDE po ceni od 2.499 rsd ili pozivom na broj telefona 011/4420-502 radnim danima.

foto: Promo

* Celokupan asortiman proizvoda možete pogledati OVDE.

