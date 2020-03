TAJANSTVENA ZEMLJA MEKOG PESKA: Tunis će vas očarati dugim peščanim plažama

Tunis je zemlja belog peska, slanih jezera, pustinjskih oaza, istorijom ispunjenih gradova i mirisa jasmina. Zemlja kontrasta, koja je na severu prekrivena stablima maslina, a na jugu pustinjskim dinama i predelima sa kaktusima. Očarava svojom 3000 godina dugom istorijom i obećava svojim posetiocima pravu pustolovinu. Ove godine dobro poznata turistička agencija „1 A Travel“ uvrstila je Tunis u svoju ponudu i od srca preporučuje ovaj tajanstveni biser orijenta kao letnju destinaciju.

foto: Promo

Ako za vas odmor znači udoban i prostran hotel na dugoj, peščanoj plaži, upravo u Susu, jednom od najvećih gradova na obali Tunisa, pronaći ćete svoje mesto za letovanje. Na suncem obasjanoj obali nižu se ogromni hoteli građeni u evropskom stilu, sa više spratova i više stotina soba. Među njima se po vrlo visokom kvalitetu i specifičnom stilu ističe The Pearl Hotel 5* koji nadgleda svoju privatnu plažu. Usluga u ovom hotelu je all inclusive, pa garantuje ugodan boravak u smeštajnim jedinicama opremljenim prema najvišim standardima. Sobe sa pogledom na grad ili more, i specijalne “Executive” sobe sa potpuno personalizovanom uslugom, sve su vrlo prostrane i komforne. Modernog i elegantnog stila, opremljene su baš svime od klime, interneta i telefona, pa do fena i svih onih sitnica koje puno znače na odmoru.

foto: Promo

Gostima je na raspolaganju i odlično opremljen glavni restoran, gde u okviru all inclusive usluge možete izabrati najlepše zalogaje internacionalne kuhinje za doručak, ručak i večeru. Za one koji bi da isprobaju nešto drugačije, tu je a la carte restoran sa azijskom hranu, pa i nekoliko barova za osveženje tokom toplih letnjih dana. U hotelu The Pearl 5* nikako ne manjka zanimljivih sadržaja, pa tokom odmora možete voditi računa o svom zdravlju u teretani i fitnes centru, ili se u potpunosti opustiti u sauni i hamamu uz relaksirajuću masažu.

foto: Promo

Iako ćete u okviru samog hotela pronaći mnogo razloga da boravite u njemu po ceo dan, naš savet je da ipak ne propustite da obiđete jedan od najstarijih gradova Tunisa , Sus, koji je od hotela udaljen samo kilometar. Magičan grad, tajanstven, prijatan, u zagrljaju mirisa mora i orijentalnih specijaliteta, svojom arhitekturom i istorijskim građevinama priča svojim posetiocima fascinantne priče. Dugačko šetalište proteže se duž peščane plaže, gde tokom dana turisti upijaju toplinu sunca, a uveče, na svetlosti mesečine i sjaju zvezda kroje sopstvene romantične priče. Dok jedni istražuju restorane i prodavnice, drugi traže osveženje pokraj mora, u prijatnoj letnjoj noći, sa mekim peskom pod nogama. Među nasmejanim i ljubaznim stanovnicima i razdraganom, veselom atmosferom, svako će pronaći sreću u ovom gradu.

foto: Promo

Naša iskrena preporuka je da posetite magičan Tunis , iz kog ćete se sigurno vratiti uz pregršt predivnih uspomena, pustinjskog peska i možda nekom pustinjskom ružom. Agencija „1 A Travel“ za svoje putnike je pažljivo odabrala kvalitetne hotele u Hamamemtu, Susu, Monastiru i Mahdiji. U ponudi agencije su paket aranžmani na 7, 10,11 i 14 noćenja, tako da svako može uklopiti svoj odmor. Na zvaničnom sajtu možete u svako doba napraviti online rezervaciju , a za sva pitanja tu je kontakt centar koji možete dobiti pozivom broja 011/655 78 00.

foto: Promo

