SVEKRVA JE KUPILA HALJINU KOJU ĆE DA NOSI NA MOM VENČANJU! Svi su rekli da je MONSTRUM, prekršila je PRVO pravilo svadbe

Jedno od najvažnijih pravila na venčanjima jeste da je bela boja zabranjena, osim za mladu. A ova svekrva otišla je i korak dalje, a mlada je očajna.

Na Fejsbuk grupi "That's it, i'm wedding shaming" osvanula je slika očajne buduće mlade koja kaže da će joj ovim potezom svekrva potpuno uništiti venčanje i to svesno i namerno.

Haljina koju je svekrva odabrala neodoljivo podseća na venčanicu, i mlada kaže da je stravično povređena, pa je pitala ostale članove grupe šta oni misle o tome. Svekrva joj je, inače, sliku poslala direktno iz radnje, uzbuđena što je našla savršenu haljinu.

foto: Facebook

"Budi iskrena i samo kaži ne. Imaš pravo na to", "Klasična svekrva - monstrum", "Srećno ti bilo dalje u braku", "Ovo stvarno nije prikladna haljina za mladoženjinu majku"... samo su neki od komentara.

foto: Profimedia

