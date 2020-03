VIRUSI SE NALAZE U VAZDUHU: OBAVEZNO što detaljnije čistite prašinu sa svih površina!

Sada kada je opšta panika oko najrazličitijih virusa, važno je znati da je glavni način na koji možemo da utičemo pozitivno na svoj imunitet i svoju higijenu zdrava hrana, redovno pranje ruku, češće čišćenje doma i kancelarije i njihova dezinfekcija. Ali kako je zapravo najbolje očistiti prašinu? Pogledajte OVDE kako da je očistite detaljnije nego ikada pre!

DUST DADDY nastavak za usisivač je spas za sva teško dostupna mesta sa kojih treba ukloniti prašinu, npr. za tastaturu koja je non stop pred vama tokom radnog vremena. Zašto on može, a krpa ne? Zato što se on sastoji od tankih fleksibilnih cevčica koje dopiru tamo gde krpa ne može i pritom sve vuku u usisivač umesto da dižu prašinu okolo. Idealan je ne samo za tastaturu, već i venecijanere, fioke pune sitnog nakita, biljke, knjige i slično.

Poručite Dust Daddy nastavak za usisavanje prašine po SNIŽENOJ CENI od 990 rsd online OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999.

Cevčice na Dust Daddy-ju su takve da neće oštetiti nameštaj i ostale predmete preko kojih njima prelazite. Nežne su, ali ne pucaju lako.

