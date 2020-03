GENIJALAN IZUM JEDNOG TATE KOJI ODLIČNO PALI: Slikovito objasnite deci kako se širi virus

Mališani kroz igru shvataju kako se bolest širi i kako je redovnom i temeljnom higijenom mogu sprečiti

U vreme kada inače vladaju virusi, potrebno je da razgovaramo s decom svih uzrasta o situaciji u kojoj se danas nalazi ceo svet.

Roditelji mališana predškolskog uzrasta kažu da su njihova deca premala da bi shvatila o čemu se radi, dok za tinejdžere manje brinu jer su veliki i razumniji. Potrebno je, ipak, u krugu porodice obaviti ozbiljan razgovor o svemu, pružiti deci sve informacije i dati im priliku da postave sva pitanja o onome što im nije jasno. Odgovarajte na njih što jednostavnije i jasnije, opušteno i bez previše drame. Ako osetite da je dete zabrinuto, utešite ga tako što ćete mu reći da, ako se pridržava pravila, nema nikakvog razloga za strah.

Šta im tačno treba reći

Potrebno im je reći da postoji virus koji se zove korona (kovid-19), koji se brzo širi, zbog čega radimo sve što možemo da ga sprečimo. Pošto znamo da se širi preko ruku, kašljanja i kijanja, potrebno je posebno paziti na način na koji to radimo. Na kraju razgovora zagrlite dete i recite mu da ste uvereni da će biti sve u redu zato što se svi zajedno strogo pridržavate pravila.

Međutim, u ovoj situaciji postoji i jedan problemčić, koji se, na sreću, može rešiti. Naime, veoma maloj deci veoma je teško objasniti kojom brzinom se virusi šire. To im možete objasniti kroz igru. Na primer, u prskalicu s vodom stavite neku jaču jestivu boju da biste im pokazali koliko daleko kapljice mogu otići.

Odlično se dosetio

A jedan tata je drugim roditeljima objasnio kako on to radi.

foto: Facebook

- Tražio sam nešto pa da pokažem sinu koliko je važno da redovno i temeljno pere ruke. Od tada to radi bez opomene. Evo šta sam uradio. Kupio sam nekoliko pakovanja raznobojnih šljokica i objasnio mu da one predstavljaju opasan virus od kog se deca razboljevaju. Prosuo sam ih po papirnom tanjiru, a on je ruke namazao kremom, pa ih umočio u njih. Prvo je probao da ih s ruku spere samo vodom. Uspeo je da skine deo, ali ne sve. Zatim ih je oprao sapunom i vodom 20 sekundi i odmah je video razliku - ruke su ostale potpuno čiste.

Dok je imao šljokice na rukama, rukovali smo se, pa su sjajne čestice ostajale na rukama drugih s kojima je bio u kontaktu. Rekao sam da se bolest tako najbrže širi. Bilo ih je po odeći, lavabou, svuda...

Igra je bila veoma zabavna, ali i edukativna, a moj dečak je shvatio poentu pranja ruku. Preporučujem roditeljima da urade isto da bi deca slikovito shvatila o čemu se tačno radi - rekao je ovaj domišljati i odgovorni tata.

foto: Profimedia

(Kurir.rs / Foto:Shutterstock)

Kurir