VRELA VODA JE SPAS: Ručno pranje sudova ne ubija bakterije

Razlog je, kažu, što većina sredstava za pranje posuđa nema antibakterijska svojstva, pa je vaše čisto suđe možda leglo bakterija, virusa i nečistoća.

U većini slučajeva ovo nije razlog za brigu, ali ako je neko u vašem domaćinstvu nedavno bio bolestan ili ste na daskama i tanjirima pripremali sveže meso, morate se pobrinuti da sve bude dezinfikovano. Kako da budete sigurni da je posuđe potpuno čisto i sigurno za upotrebu? Evo nekoliko uputstava:

Umesto sunđerom, sudove perite u mašini

Iako debata o tome šta bolje opere posuđe - mašina ili ruke, u bici ko uništava više bakterija siguran pobednik je mašina. Dok ona možda nije najbolji način za uklanjanje mrlja i čestica hrane, tokom pranja postiže mnogo višu temperaturu nego što bi to vaše ruke mogle da podnesu.

Voda je jedan od važnijih faktora uništavanja bakterija, a kako bi bakterije bile uništene, temperatura vode mora da bude iznad 60 stepeni Celzijusa.

Koristite jako toplu vodu

foto: Shutterstock

Ako nemate mašinu i morate sudove da perete ručno, onda koristite jako toplu vodu.

Antibakterijsko sredstvo

Mnogi pretpostavljaju da je svaki proizvod za pranje ujedno i antibakterijski, ali oni to u većini slučajeva nisu. Pokušajte da pronađete one koji to jesu, jer prema studiji iz 2007. godine kombinacija proizvoda za pranje i mlake vode uništava veliki broj bakterija.

Bacite sunđer

Ako i dalje perete sudove sunđerom, verovatnije je da time tanjirima i šoljicama dodajete bakterije, a ne da ih uništavate. Koristite silikonske četkice koje se lako peru i suše, a ako se nikako ne možete odvojiti od svog sunđera, pobrinite se da ga zamenite novim barem jednom nedeljno.

Dezinfikujte krpe

Ako brišete posuđe nakon pranja prljavom krpom, kao da ga niste ni prali. Zato ih perite u mašini za veš na visokim temperaturama.

foto: Profimedia

(Kurir.rs / Foto:Shutterstock)

Kurir