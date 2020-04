ZDRAVI I LEPI NOKTI U IZOLACIJI: Evo kako da same kod kuće skinete gel i trajni lak i sprečite pojavu GLJIVICA!

Naravno da nam je prioritet da brineo o zdravlju u ovom momentu, i svom i tuđem. A ako ste i vi i ukućani disciplinovani, onda nema razloga za brigu i paniku. Pa čak ni oko noktiju. Šalimo se, naravno. Ali ipak smo svesni i koliko žene koje imaju gel ili trajni lak nervira što ne mogu samostalno da ga skinu, pa imamo neke korisne savete.

Gelovi i trajni lakovi se ne rade na svake 3-4 nedelje samo radi estetskog izgleda. Iako se to možda ne vidi, oni se podignu od vašeg nokta minimalno, ali je to sasvim dovoljan prostor da se u njemu zadržavaju nečistoće i voda prilikom kupanja i pranja ruku. A ako se zadržavaju voda i nečistoće, o je savršeno pogodno tlo za razvoj gljivica. Znate li koliko su gljivice uporne? PREUPORNE! One zahtevaju neverovatno mnogo vremena za lečenje, a ako se ne leče dolazi do zadebljanja noktiju, krivljenja i menjanja boje. Ako se baš zapuste, mogu i potpuno da pojedu nokat.

Ali kako da same, u kućnoj režiji, skinete gel? Običnom turpijom bi to trajalo predugo i postoji veliki rizik da biste neprestanim dugim turpijanjem oštetili svoje nokte. Držanje u kojekakvim kiselinama koje neki predlažu NIKAKO NE PRAKTIKUJTE!

Evo našeg predloga:

Evo našeg predloga:

Hm, da se prisetimo kako to rade u salonu: očiste nokte acetonom, a zatim pređu na turpijanje. Čime turpijaju? Profesionalnom rotirajućom turpijom! Imamo li je kod kuće? Ne! Pa kako onda dalje?

To je turpija koja na sebi ima okrugli nastavk koji se može zameniti. U pakovanju se dobija ukupno 6 nastavaka: : 2 za turpijanje + 2 za poliranje + 2 za visoki sjaj, a na aparatu koji ih pokreće moguće je izabrati dve brzine.

