VAŽNO ZA SVE KOJI RADE, A NEMAJU SOPSTVENI PREVOZ! Kako se ponašati u taksiju u vreme KORONA VIRUSA

Ukoliko živite u većem gradu, a u ovom trenutku još ne možete da koristite javni prevoz, niste vozač, a nemate ni bicikl, jedina alternativa za odlazak na posao koji vam nije blizu stana jeste prevoz taksijem. Da biste rizik od zaraze smanjili na minimum, postoji nekoliko stvari na koje biste, prema savetu stručnjaka, usred pandemije koronavirusa trebalo da obratite pažnju.

Sedite dijagonalno od vozača

Putnicima se savetuje da uvek sednu na zadnje sedište, dijagonalno u odnosu na vozača, da bi održali maksimalnu međusobnu udaljenost.

Ne razgovarajte s vozačem tokom vožnje

Ako je moguće, sve vreme ćutite tokom vožnje i izbegavajte diskusije, ćaskanja, a naročito žučne rasprave. Takvo ponašanje smanjuje rizik od širenja virusa u automobilu.

Stavite masku

Svi koji koriste taksi usluge obavezno treba da nose maske jer se nikad ne zna ko može biti nosilac virusa, iako ne pokazuje vidljive simptome.

Šta ako vozač nema masku

S obzirom na to da postoji opasnost od toga da je možda zaražen virusom, a to ne zna, ispravno je zamoliti vozača da je stavi na lice, a savet je da to uradite na ljubazan način i ako imate masku viška, da mu je ponudite. Ne zaboravite da je i on danima pod velikim stresom jer svakodnevno obavlja visokorizičan posao.

foto: Shutterstock

Perite ruke

Temeljno pranje ruku ili njihova dezinfekcija pre i posle vožnje pomoći će vam da zaštitite i sebe i vozača od moguće zaraze. Sa sobom uvek nosite malu flašicu dezinfekcionog sredstva.

Plaćajte karticom

Prednost ove tehnologije je u tome što možete samo da prislonite karticu uz terminal za plaćanje. Beskontaktno plaćanje u ovim vremenima korisnije je nego ikad dosada.

foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Kurir