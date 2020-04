JELENA ĐOKOVIĆ OGOLILA DUŠU! Otkrila detalje o Novaku i sinu Stefanu koje niko nije znao! MAJKE OVO KRIJU, ali ne i ona

Jelena Đoković, supruga prvog reketa sveta Novaka Đokovića, redovno se uključuje u lajv na Instagramu, gde sa svojim prijateljima širom sveta razgovara, između ostalog, i o vaspitanju dece.

Tako je sad razgovarala i o vaspitanju dece, a glavna tema je bila kako da decu roditelji naviknu da odu na vreme na spavanje, da bi sami oni imali malo vremena da se posvete sebi i kako bi bili spremni za sledeći dan.

Jelena je otkrila i navike sina Stefana.

"Primetila sam kod Stefana, kad ne pije ništa preko dana, da se napije vode pred spavanje, i onda se upiški u krevet. Ne pita za nošu, nije svestan. Bude toliko umoran. Počeli smo da obraćamo pažnju kada pije vodu, pa mu ne dajemo da pije sat vremena pred spavanje i to pomaže. Umesto da dete traži da ide do toaleta, vi ga odvedite dok spava do WC-a. Govorili su mi da, ako dete ide da spava oko 7, da ga probudim oko 9, 10. Meni je to super bilo. Tako predupredimo da se upiški ili da me budi u toku noći", otkrila je Jelena, a sve je oduševila njena iskrenost.

"Stefan se često buni što, kad dođe Novak, on spava sa mnom. Meni je to bilo jako simpatično. Onda ja njemu objasnim da je on jedini koji može sa mnom da spava. Oni imaju svoje igračke, svoje mede, ja imam svog medu (smeh). Upalilo je kad sam tako objasnila. Deca se vezuju za asocijacije, krevet ih često asocira na igračke, neke detalje sa kojima se igraju, provode vreme", dodala je Jelena.

