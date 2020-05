KAKO DA ZNATE DA JE PARTNER PREŠAO GRANICU? Ako vas muškarac kritikuje zbog ove 4 stvari, bežite od njega!

Veze nisu savršene, čak i one najbolje. Ispunjene su prepirkama pa je važno shvatiti da su svađe sasvim normalne.

Ipak, nisu sve svađe "zdrave", na neke trebate i pripaziti, posebno kad partner počne da vas kritikuje. Naravno, kritike dolaze u raznim oblicima i nisu sve štetne, ali neke od njih mogu imati trajan negativni učinak kako na odnos, tako i na vas.

Ovo su četiri stvari oko kojih partner nikad niko ne bi trebalo da kritikuje.

foto: Profimedia

1. Izgled

Kritike na račun fizičkog izgleda nisu poželjne. Na primer, oko visine, pegica, kose, kože, veličine grudi ili zadnjice, o svemu tome su žene razbijale glavu bezbroj puta i pitale se kako ih drugi doživljavaju.

2. Porodica

Ako ste s nekim ko kritikuje članove vaše porodice, onda treba razmisliti kako se osećate zbog toga i kakav efekat imaju ti komentari na vas. Porodični problemi mogu zakomplikovati veze, posebno ako o njima raspravljate s partnerom. To mu može olakšati kritikovanje vaše porodice, ali ako pređe granicu, važno je da mu to date do znanja.

foto: Profimedia

3. Osobine

Ne možete promeniti način na koji ste odgojeni i životna iskustva koja su vas oblikovala u osobu koja ste danas.

“Osobine poput kašnjenja, nenačitanosti ili neobrazovanosti, različita kultura, religija ili socioekonomska pozadina nešto su zbog čega nikad ne bi ste trebali kritikovati partnera", tvrdi Masini.

4. Karijera

Ako vas partner ponižava zbog karijere, bilo da želi da ste bogatiji ili ne podržava vaš rad, to je takođe znak za uzbunu. Posebno je štetno ako vam partner kaže da niste dovoljno uspešni i da ne zarađujete dovoljno za njihove pojmove. Takve bi pritužbe svi trebalo da zadrže za sebe ili pronađu nekog ko bolje odgovara takvim kriterijumima.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/EliteDaily, Foto: Profimedia

