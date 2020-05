BUDITE UREDNI I NEGOVANI! Koliko često treba prati i šišati kosu!

Frizeri preporučuju da bi muškarci trebalo da se šišaju barem jednom mesečno, a žene s dugom kosom na svakih šest do osam nedelja. Za kratku kosu do ramena trebalo bi se šišati na svakih četiri do šest nedelja, jer će to pomoći da vam kosa raste zdravije.

Takođe, šišanje srednje do duge kose preporučljivo je na svakih šest do deset nedelja ako negujete svoju kosu. Svaka dva, tri meseca treba šišati kosu s minimalnim oštećenjima od toplote. Ali ukoliko je vaša kosa tretirana bojom, morate je šišati na svaka dva meseca.

Koliko često prati kosu?

Pranje kose zavisi od navika, rutine i vrste kose. Frizeri preporučuje da kosu perete što ređe. Ako vam je kosa retka i masna, perite je na svaka dva dana, a ako vam je kosa gusta, jednom nedeljno ili, ako baš morate, na svaka tri dana.

Ako ste neko ko puno vežba, pa kosu morate da perete vrlo često, razmislite o tome da je samo isperete i na nju stavite balzam.

Da li možemo sprečiti pucanje krajeva?

Najbolji način da izbegnete ispucale krajeve jeste da izbegavate oblikovanje frizure toplotom. Ali ni tada vaša kosa nije imuna na ispucale krajeve. Ukoliko koristite toplotne uređaje za oblikovanje kose, gledajte da to budu visokokvalitetni aparati jer ćete tako umanjiti štetu koja nastaje od zagrevanja. Zapamtite i da je najniža temperatura na vašem aparatu ona koja uzrokuje najmanje štete.

Kad osušite ili oblikujete kosu toplim aparatima, na nju stavite hidratantne proizvode koji se stavljaju nakon sušenja kose.

Ne morate potpuno sušiti kosu. Kosu prosušite i fokusirajte se na koren kose i srednji deo izbegavajući krajeve. Preskakanje feniranja takođe može biti korisno.

foto: Shutterstock

Da li je šampon za suvo pranje zaista loš za kosu?

Šampon za suvo pranje kose može dovesti do suvog temena. Ako ga preterano koristite, mogao bi da zapuši folikule dlake. Osim što potencijalno začepljuje pore i folikule kose, nanosi još više štete vlažnom vlasištu.

Kurir.rs

Foto: Shutterstock

Kurir