ČISTO STAKLO ZA 3 PUTA KRAĆE VREME: Sređivanje prozora BEZ krpe, BEZ kofe vode i BEZ kvašenja ruku? Da, moguće je!

Pranje prozora je podrazumevalo izdvajanje poprilično vremena da se taj posao obavi: nosi kofu i još 116 krpa do mesta gde valja prionuti na brisanje, vrati kofu u kupatilo i sipaj čistu vodu i sve tako. Onda pranje krpa, pa prskanje sredstva za glancanje prozora. A za sve to vreme koža na rukama i nokti stradaju i nema te kreme ni tog losiona koji vam brzo može pomoći da se rešite perutanja i osećaja zatezanja.

Međutim, domišljati su se setili kako da se sve to urade mnogo efikasnije, mnogo brže, a o lakoći i da ne govorimo – patentirali su čistač stakla sa rezervoarom i prskalicom!

Dakle, 1 jedini č ista č zamenjuje : kofu vode , bezbroj krpa i ubrzava č itav process brisanja . Njegova drška je zapravo rezervoar za vodu, tj. za tečnost kojom se čiste prozori. Ta tečnost izbacuje se pritiskom na vrh rezervoara (vrh izgleda otprilike kao vrh bočice na parfemu), a nakon prskanja po staklu tečnost se skida gumom koja se na čistaču nalazi. Lepo “leže” u ruku, nema na staklu vode više nego što treba da bude, brže se čisti i ne umara se!

foto: Promo

Sa ovim praktičnim čistačem stakla neće vam ostajati beli tragovi od tečnosti. To se dešava kada krpa nije dovoljno isceđena, a ovde toga nema. Ovde guma uklanja svaku kapljicu! A pritom će vam ruke, baš zato što nema krpe i potapanja u vodu, ostati suve, čiste, negovane. Lak takođe.

Čistač stakla sa prskalicom nije predviđen samo za prozore. Njime mogu da se čiste gotovo sve staklene površine. Idealan je za izloge koji su veliki, a za koje se ne sme dozvoliti da ne budu besprekorno čisti. Odličan je ia za automobil, pa čak i za staklene stolove.

